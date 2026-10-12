Rueda de prensa previa al Atlético de Madrid-Manchester United

La incógnita entre el gran triunfo de Mateu Alemany con los fichajes del Atlético

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el Manchester United, el primero en el Metropolitano de esta nueva edición de la Champions League. El técnico ha hablado de jugadores como Julián Álvarez, Álex Baena o Ademola Lookman y ha recuperado su frase más mítica cuando le han preguntado por la final en el Metropolitano.

Julián Álvarez necesita el gol: "Los delanteros siempre necesitan del gol, no solamente él. Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, asistir y que tiene herramientas más que el gol. El otro día hizo un buen segundo tiempo y esperamos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver".

Partido clave tras perder en Liverpool: "Sabemos la dificultad de la competición. Este formato te obliga, local o visitante, primero o último, a intentar sumar. Necesitamos puntos, como todos los que quieren continuar en esta competición".

La final, en el Metropolitano: "Entiendo la postura de posicionarse en profundizar sobre la final en el Metropolitano... Vamos a la realidad, el día a día, el partido a partido. No alimentemos situaciones que se generan fácilmente. Vamos al partido a partido, que en eso somos fuertes".

Qué esperas ante el Manchester United: "Interpretamos muy bien el partido de sábado, hicimos un buen partido. Mañana enfrentamos a un rival con gran presión, buena intensidad, mucha agresividad, movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión, jugadores rápidos. Más allá de los resultados, que fueron más empates en este inicio, generan lo que generaron el año pasado. Es el Manchester, un equipo fuerte, tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño".

Qué te preocupa en el propio Atleti: "Elegir lo mejor posible, tener la calma de gestionar de la mejor manera los que empiecen. El partido va a ser largo, duro, necesitamos gestionar bien los esfuerzos para competir bien".

El partido de pretemporada ante el United: "Hay algunos matices de posicionamiento, pero había bastantes chicos que no estaban, igual que con los nuestros. A partir de ahí hay una visión, pero nos centraremos en los partidos de temporada antes que en la pretemporada".

Lookman mal y Baena bien: "El momento de cada futbolista. No creo que haya un futbolista que mantenga el nivel siempre en 10. Está claro que Lookman no está como él quiere estar y como lo queremos ver, porque nos lo ha demostrado, pero trabaja todos los días buscando ese jugador. Es gambeteador, necesita seguir insistiendo, perderla, seguir gambeteando porque lo tiene y tiene gol. Baena viene en otro contexto, en una temporada con lesiones, irregular para lo que le hubiera gustado en su primera temporada. Campeón del mundo, confianza, seguridad, gran momento. Tratar de gestionar los momentos de cada uno para el bien del equipo".

La clave de esta buena racha: "El equilibrio defensivo y ofensivo siempre nos ha fortalecido. Cuando el equipo trabaja en equipo empiezan a aparecer cosas importantes".