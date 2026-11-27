Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 23:16h.

Pablo García resolvió el Levante-Racing con dos golazos

Pablo García, su pasión por el Betis y la historia de las calzonas: "Hasta que esté en este mundo"

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El Racing de Santander ha escalado hasta la sexta plaza de la clasificación de LALIGA EA Sports tras conseguir la victoria este viernes por 1-3 en el Ciutat de València con un nuevo gol de Yassir Zabiri y el doblete de Pablo García. El jugador sevillano se sacó dos latigazos de la manga con la zurda para el triunfo y, tras el envite, reconoció que siempre que pueda va a intentar buscar portería con cañonazos de este estilo.

En declaraciones para Movistar+ tras el encuentro en Orriols, el internacional sub 21 reconoció la felicidad por estos tres últimos triunfos racinguistas de manera consecutiva con el añadido de las dos victorias como visitante: "Muy contento, muy feliz por esta victoria otra vez fuera de casa que era una de las piedritas que teníamos ahí clavadas desde el principio de temporada. Muy feliz, el equipo está en una gran dinámica: son tres victorias consecutivas, dos fuera de casa. Y a seguir confiando y creyendo en el proyecto".

Los golazos de Pablo García en el Levante-Racing

El ex del Real Betis agradeció la oportunidad de José Alberto con un triple cambio sobre la hora de partido que cambió el devenir del mismo con él como uno de los implicados: "Sí, el míster me ha dado la confianza en esa media horita. Yo intento siempre hacerlo lo mejor posible, dar lo máximo para el equipo y hoy el trabajo ha llegado en forma de goles. Muy bien por los dos goles, sorbe todo el primero que ha ido un poco más esquinado".

Y es que Pablo García no duda a la hora de buscar este disparo con la zurda desde lejos que lleva tantos años mostrando desde categorías inferiores: "Sí, a ver, yo creo que es uno de mis puntos fuertes, ese golpeo de media distancia. Yo lo tengo claro: las dos que he tenido cerquita del área no he dudado en golpear. Otros días van fuera, otros días van al palo y hoy, por suerte, han ido las dos para dentro".