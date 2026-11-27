Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 22:58h.

El Racing se coloca sexto y el Levante mira de reojo al descenso

Pablo García cuenta el secreto de sus cañonazos: "Creo que es uno de mis puntos fuertes"

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La jornada 14 de LALIGA EA Sports ha arrancado en el Ciutat de València con la remontada del Racing de Santander sobre el Levante por 1-3 para poner a los de José Alberto en la sexta posición para soñar con el regreso a Europa. Los granotas se vieron superados en la segunda parte por el conjunto cántabro y tendrán que esperar a los partidos de los clubes de la zona baja para saber si terminan la jornada en descenso.

En una primera mitad igualada con algo de superioridad local, Iván Romero colocó el 1-0 al que no pudieron reaccionar los visitantes hasta el triple cambio de José Alberto en el que entraron Pablo García, André Almeida y el canterano Hugo Pérez. El ex del Real Betis anotó el empate con un trallazo a la escuadra de Ryan y, quién si no, Yassir Zabiri le daba vuelta al partido en una gran acción de Villalibre antes de otro cañonazo de Pablo para sentenciar en el descuento.

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La crónica, por Paula Lerín (EFE)

El Racing de Santander remontó este viernes el gol inicial de Iván Romero al final de la primera parte y se impuso al Levante con un doblete de Pablo García y un gol Yassir Zabiri en los últimos veinticinco minutos de la segunda parte para alargar su gran momento de forma, alcanzar los 20 puntos y, a su vez, dejar todavía más tocado a uno de sus rivales en la lucha por la permanencia.

Tras una primera parte en la que los levantinistas fueron mucho mejores, el Racing mejoró tras el triple cambio, un momento clave en el partido, pues entró Pablo García para iniciar la remontada que luego consumó su máximo goleador Zabiri, que ya suma 12 tantos en Liga, y redondeó el sevillano en el 95. El Levante, que mostró una gran falta de efectividad, se queda con 12 puntos, los que marcan la zona roja.

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El equipo de Luís Castro quería acabar con la racha de cuatro partidos sin ganar y quiso llevar el dominio del partido desde el inicio. El Levante se instaló en el área racinguista con un Iván Romero y un Thiago que trataban de asociarse constantemente, pero fue el Racing quien montó la primera jugada peligrosa.

Iker Luque se recorrió la banda derecha con una rapidez con la que dejó sorprendida a la defensa levantinista y cedió el balón a Zabiri, pero la zaga levantinista pudo interponerse para que el tiro del marroquí saliera demasiado cruzado.

Fue un primer aviso del equipo de José Alberto López para los locales, que quedó claro que no podían confiarse. Tampoco podía el Racing ante un Levante que respondió rápido con un testarazo de Dela que se marchó rozando el palo tras un córner antes de cumplirse los diez minutos de juego.

Con el paso de los minutos, el Racing dejó atrás su inicio errático y fue adueñándose del partido. Cada vez tenía más balón y creaba más peligro, aunque los tímidos intentos de Zabiri se fueron altos. Pero la sensación de control duró poco para el equipo cántabro, en gran parte culpa del joven Marc Santos, que con 16 años fue titular por primera vez en Liga y mantuvo a raya a Iker Luque, y otra vez volvió el Levante a la carga.

Tuvo dos ocasiones de Dani Requena que disparó fuera, un chut lejano de Oriol, un tiro de Iván Romero y otro testarazo de Dela que frenó con el cuerpo un Belocian que estaba atento en cada jugada para rechazar los centros de los levantinistas hasta que, con el tiempo casi consumido, los locales aprovecharon una mala salida de balón del Racing para contraatacar con un Iván Romero que esta vez no falló. El delantero, asistido por Rey superó a Agirrezabala con un derechazo ajustado para aventajar a su equipo en el 42.

Tras el descanso, el guion del partido no cambió. El Levante seguía siendo mejor mientras el Racing que apenas creaba peligro. El equipo verdiblanco se encomendaba a su goleador Zabiri, que lo intentó tras un córner nada más arrancar el segundo tiempo, pero Ryan blocó el balón con comodidad.

Oriol Rey tuvo que ser sustituido por Enzo Bardeli por lesión y José Alberto López introdujo a Pablo García, André Almeida y Hugo en un triple cambio con el que buscaba la reacción. Ahí se acabó el partido para el Levante. Tan solo cinco minutos después, Pablo García despertó al Racing con un latigazo a la escuadra para poner el 1-1 en el 66.

Tras el empate, Castro también movió el banquillo y dio entrada Brugué y Etta Eyong para buscar el gol de la victoria. Pero fue Hugo el que se quedó cerca de marcar el gol de la remontada para el Racing con un potente chut que palmeó Ryan y luego Zabiri con un tiro que se estrelló en el palo.

No falló en la siguiente jugada el marroquí, que puso el 1-2 con un zurdazo cruzado en el minuto 80, un resultado que se mantuvo gracias a una gran mano de Agirrezabala en los últimos minutos a Etta Eyong. En el 95, Pablo García redondeó la remontada con un potente zurdazo.