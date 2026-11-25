María Trigo 25 NOV 2026 - 20:39h.

Es una de las grandes revelaciones de LALIGA y ya lleva 11 goles en 13 partidos

El Betis sigue a Yassir Zabiri y a Jeanuël Belocian

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Yassir Zabiri está siendo una de las grandes revelaciones de LALIGA EA SPORTS. El delantero del Racing de Santander lleva 11 goles en 13 partidos y han hecho que todos los ojos estén puestos en él. Tanto es así que ya se habla de que hasta el FC Barcelona está interesado en ficharlo de cara a la próxima temporada.

Al interés azulgrana se suma el de otros clubes europeos, pero en el Racing están tranquilos. Segín informa Ser Cantabria, el conjunto cántabro tienen muy claro que Zabiri va a seguir en el equipo hasta el próximo 30 de junio. A pesar de que está cedido por el Rennes, no hay nada escrito en su contrato que permita que se rompa el acuerdo para que el delantero marroquí pueda cambiar de aires en el mercado de fichajes invernal. Y ese es el plan de todos, pues no sólo el Racing lo tiene claro, sino que el propio futbolista está muy feliz de lo que está logrando tanto con su actual equipo como con Marruecos, con el que se ha convertido en fijo.

¿Hay alguna opción de que cambie lo de Zabiri?

Aunque el objetivo del Racing de Santander es el de no debilitar a la plantilla en plena pelea por sus objetivos, contempla un único escenario de que todo esto pueda cambiar y propiciar que Yassir Zabiri abandone la disciplina. Según informa el citado medio, "sólo una oferta extraordinaria para el Rennes y con una importante compensación económica para la entidad verdiblanca podría alterar un escenario que, a día de hoy, parece completamente bajo control".

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Cabe recordar que hace un par de años el propio futbolista manifestó en una entrevista que el gran sueño de su vida era el de jugar en el FC Barcelona, club que ya se sabe que lo sigue muy de cerca, al igual que lo hace el Real Betis y varios clubes europeos más.