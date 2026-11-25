David Torres Valencia, 25 NOV 2026 - 17:46h.

"He perdido al único hombre en la tierra que, desde el día en que nací, quiso verme llegar más lejos que él en todo"

Arnaut Danjuma deja la concentración por la muerte de su padre

Entrenará este jueves y podría ser titular el domingo

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Arnaut Danjuma vuelve a estar disponible para el Valencia CF después de unos días de ausencia por el fallecimiento de su padre. El delantero neerlandés, que recibió permiso del club para viajar y acompañar a su familia en este difícil momento, se reincorpora al trabajo este jueves. De esta forma, tendrá margen para preparar el encuentro del domingo ante Osasuna en Mestalla y podría entrar en los planes de Javier Aguirre. Antes de regresar a la dinámica del equipo, el futbolista ha querido compartir un emotivo mensaje de agradecimiento en el que recuerda a su padre, fallecido recientemente, y tiene también unas palabras para sus compañeros, amigos, familiares y hasta para la afición valencianista.

El futbolista, que se marchó desde Madrid el mismo sábado, tenía permiso de Javier Aguirre para estar unos días en Holanda asistiendo al sepelio. Ahora, el atacante ha utilizado sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de su padre y agradecer las numerosas muestras de cariño que ha recibido durante estos días. Un texto cargado de emoción en el que promete continuar el legado de una persona fundamental en su vida.

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El mensaje completo de Arnaut Danjuma

Este es el mensaje íntegro de Arnaut Danjuma:

Por este medio quiero agradeceros a todos el apoyo, los buenos deseos y el cariño que he recibido tras el fallecimiento de mi padre.

He perdido al único hombre en la tierra que, desde el día en que nací, quiso verme llegar más lejos que él en todo.

Una historia de vida de inmensa lucha, entrega incansable y una búsqueda indiscutible de la verdad de esta vida. Como su hijo menor, soy uno de los que tienen el honor de seguir escribiendo su historia. Os prometo a todos que lo intentaré.

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Sin fallar.

Gracias a toda mi familia, gracias a todos mis amigos, gracias a todos mis compañeros.

Gracias a toda la afición.