David Torres 25 NOV 2026 - 10:01h.

Pertenece al grupo SomGastro y será uno de los tres restaurantes en el estadio

El plan de negocio del Nou Mestalla: Así se distribuyen los cinco grandes locales comerciales a pie de calle

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ValenciaEl Valencia CF ha llegado a un acuerdo para que una arrocería de El Palmar sea uno de los restaurantes del Nou Mestalla, cuyas obras avanzan conforme a lo previsto para estar listo en julio de 2027. El nuevo estadio tendrá así un espacio dedicado a uno de los grandes símbolos de la gastronomía valenciana, dentro de una oferta comercial y de ocio con la que el club pretende trasladar el estilo de vida mediterráneo al recinto.

La entidad valencianista sigue dando forma al modelo de negocio de su futuro campo, que no solo aspira a convertirse en una instalación deportiva de referencia, sino también en un espacio de ocio, gastronomía y actividad comercial durante los 365 días del año. En esa apuesta por trasladar la esencia de Valencia al nuevo estadio, Al Zentro, será uno de los establecimientos de restauración.

La elección no es casual. Desde que presentó la identidad y el logotipo del Nou Mestalla, inspirados en el Mediterráneo, el Valencia CF ha insistido en que el recinto debía respirar Mediterráneo. Una filosofía presente en su diseño, en los colores elegidos, en las terrazas y ahora también en su oferta gastronómica. El objetivo es que el visitante encuentre algo más que un campo de fútbol: una experiencia vinculada a la ciudad y a su manera de vivir. En este caso, el restaurante se llamará Al Zentro y pertenece al grupo SomGastro, que posee ya cinco restaurantes muy famosos en Valencia (Casa Maribel, el Rek, Pinedo Beach...)

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El lema que define el proyecto resume esa intención: "Un proyecto único para un estilo de vida mediterráneo único. Un estadio inspirado en la ciudad". Una declaración de intenciones que explica por qué la gastronomía valenciana tendrá un papel protagonista.

¿Hay algo más mediterráneo que una arrocería de El Palmar?

Al Zentro será uno de los restaurantes que ocuparán los cinco grandes espacios comerciales del Nou Mestalla. El acuerdo permitirá trasladar al nuevo estadio una de las señas de identidad gastronómicas de la provincia: el arroz. La arrocería formará parte de una oferta que pretende atraer también a quienes no acudan a ver un partido.

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Un estadio abierto los 365 días del año

El proyecto comercial del Nou Mestalla se articula alrededor de tres grandes pilares: ofrecer una experiencia memorable al visitante, desarrollar un espacio de hospitalidad y turismo de negocios (MICE) y convertir el recinto en un estadio tecnológicamente avanzado.

El Valencia CF quiere aprovechar los días sin fútbol para generar actividad e ingresos. Para ello, el plan contempla restaurantes de cocina mediterránea, espacios de tardeo, ocio, eventos corporativos, congresos, celebraciones, una tienda oficial, espacios comerciales dirigidos al barrio, un museo interactivo y visitas turísticas. Una estrategia que ya tiene definida la distribución de los locales comerciales y los espacios de negocio del futuro estadio.

La tecnología también tendrá un papel destacado. El estadio contará con conectividad 5G y wifi, pagos sin efectivo, accesos inteligentes y la posibilidad de unificar en una tarjeta o en el teléfono móvil servicios como el transporte y la entrada al campo. La idea es que el visitante pueda pasar el día en el Nou Mestalla sin necesidad de llevar dinero en efectivo.

El restaurante Al Zentro será una de las primeras expresiones concretas de esa filosofía. Una arrocería de El Palmar en el nuevo estadio del Valencia CF. Porque si el Nou Mestalla quiere ser un estadio inspirado en Valencia, pocas cosas representan mejor esa identidad que sentarse a la mesa alrededor de un buen arroz.