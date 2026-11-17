David Torres 17 NOV 2026 - 14:46h.

Hoy pasarán los 120 primeros capitanes

Empieza la cuenta atrás para elegir asiento en el Nou Mestalla: fechas, turnos y localidades excluidas

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ValenciaEl Valencia CF ha comenzado este martes 17 de noviembre la segunda fase del traslado al Nou Mestalla, en la que los abonados empiezan a elegir sus localidades para el nuevo estadio. El proceso se desarrollará de forma escalonada, mediante citas personalizadas que se prolongarán durante los próximos meses, siguiendo el calendario establecido por el club y el orden de antigüedad de los grupos. Durante la primera jornada, un total de 120 capitanes pasarán por la sala 1923 de Mestalla para elegir su asiento.

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José Benet, socio número uno, abre el fuego

La primera jornada ha dejado una imagen cargada de simbolismo. José Benet, Socio VCF Abonado número 1, con 79 años de antigüedad ininterrumpida, ha sido uno de los primeros valencianistas en completar la elección de su asiento para el nuevo campo. A lo largo del día, más aficionados irán pasando por la Sala 1923 del Camp de Mestalla para tomar una de las decisiones más esperadas de este proceso.

La primera jornada ha dejado una imagen cargada de simbolismo. José Benet, Socio VCF Abonado número 1, con 79 años de antigüedad ininterrumpida, ha acudido a la Sala 1923 del Camp de Mestalla para elegir su futuro asiento. A lo largo del día, más valencianistas irán pasando por las instalaciones para tomar una de las decisiones más esperadas de este proceso.

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Benet se ha mostrado sorprendido por el despliegue tecnológico y humano del Valencia CF. "Estoy asombrado con la cantidad de herramientas modernas que hemos utilizado en el proceso. Me alegro de haber venido porque los empleados han sido muy eficaces", ha explicado. También ha destacado que el club ha conseguido hacer realidad "un proyecto que era un sueño" y que está "con muchas ganas de conocer el Nou Mestalla".

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Pena por abandonar Mestalla

Sin embargo, abandonar Mestalla le produce sentimientos encontrados. Lo hace con tristeza, pero también con la ilusión de estrenar una casa más moderna y cómoda. En su memoria permanecen los grandes futbolistas que vio sobre el césped. "Cuando estoy en la cama me acuerdo de Epi cuando iba con el balón pegado a los pies, de Amadeo, de Mundo, que remataba los balones...". También recuerda cómo "cuando llegaba a la calle Artes Gráficas se me aceleraba el corazón", aunque "la emoción era entrar en el campo".

Entre sus grandes ídolos cita a "Kempes, Roberto, Izguirre, Mundo y Silvestre Igoa", aunque reconoce que este último era especial: "No había nadie que le quitara un balón por arriba".

Juan Corachán, socio número 10: "Estoy obligado a tener que cambiar porque no voy a dejar de ser socio a los 92 años"

Otro de los protagonistas ha sido Juan Martínez Corachán, socio número 10, que lleva acudiendo a Mestalla desde 1941. "Estoy obligado a tener que cambiar porque no voy a dejar de ser socio a los 92 años", explicaba. Una generación de valencianistas que cambia de estadio, pero no de sentimiento.

Cómo elegir el asiento para el Nou Mestalla

El capitán de cada agrupación recibirá por correo electrónico la fecha y hora de su cita. La elección será presencial en el Camp de Mestalla, aunque también podrá realizarse virtualmente o mediante una persona autorizada. Contará con personal especializado y una plataforma digital inmersiva que permite visualizar a escala real las vistas desde cada butaca.

Los abonados con más de 50 años de antigüedad ininterrumpida deberán acudir obligatoriamente, aunque no sean los capitanes del grupo

7.592 localidades que no se podrán elegir

No todos los asientos estarán disponibles. El Nou Mestalla tendrá 7.592 localidades no abonables, repartidas en 23 sectores, por exigencias de la UEFA, compromisos con patrocinadores y acuerdos con otras entidades. El club actualizará cada 24 horas la distribución de las localidades que vayan quedando libres durante el proceso.

Una nueva etapa para miles de valencianistas que empiezan a poner nombre y apellidos a su futuro asiento en el Nou Mestalla.