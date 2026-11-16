David Torres 16 NOV 2026 - 15:08h.

Hay 7.592 asientos no abonables, un total de 23 sectores; el Valencia CF actualizará cada día los que queden libres

Nou Mestalla: fechas, calendario y procedimiento para elegir los asientos del nuevo estadio

Compartir







ValenciaEl Valencia CF inicia este martes 17 de noviembre uno de los procesos más esperados por sus abonados de cara al traslado al Nou Mestalla. Comienza la elección de los asientos del nuevo estadio, un procedimiento que se prolongará durante los próximos meses y que permitirá a los aficionados escoger su futura localidad en función del orden de asistencia a las citas convocadas por el club.

Tal y como anunció la entidad, el calendario se ha organizado por grupos y números de socio, con turnos que se extenderán desde noviembre de 2026 hasta mayo de 2027. El objetivo es que cada abonado pueda conocer y seleccionar su ubicación en el futuro estadio antes de su estreno, previsto para la temporada 2027-28.

PUEDE INTERESARTE Así serán las butacas del Nou Mestalla: los capitanes podrán probarlas y elegir sus asientos en la Sala 1923

Una herramienta 3D y la sala 1923 de Mestalla

El proceso contará con una herramienta digital inmersiva que permitirá comprobar la vista exacta desde cada butaca, a escala real, antes de confirmar la elección. Una experiencia que ya pudieron probar los capitanes del Valencia CF en la Sala 1923 del Camp de Mestalla, donde conocieron de primera mano cómo será la plataforma que utilizarán los abonados.

PUEDE INTERESARTE Cuando vendrá la FIFA a ver Valencia y Vigo y cuándo se sabrá si son sedes para el Mundial con el Nou Mestalla y Balaidos

La elección se realizará por orden de asistencia. El primer capitán de cada grupo tendrá a su disposición las localidades disponibles del aforo general, con una excepción importante: habrá 7.592 asientos que no serán abonables por motivos relacionados con la normativa UEFA, los acuerdos con patrocinadores y los compromisos con otras entidades.

PUEDE INTERESARTE Qué autobuses llegarán al Nou Mestalla: EMT incorpora tres nuevas líneas para la próxima temporada

Los asientos que no estarán disponibles para los abonados

De los 7.592 asientos no abonables, una parte responde a las exigencias de la UEFA. El organismo europeo podría solicitar hasta 6.000 localidades, ya que se reserva un 5% del aforo para la afición visitante, además de espacios para sus patrocinadores y para el equipo rival en otros sectores.

Estas butacas sí podrán ponerse a la venta partido a partido en las competiciones nacionales. La decisión supone un cambio respecto al funcionamiento de Mestalla, donde el Valencia CF abonaba anteriormente esas localidades y tenía que reubicar a sus titulares cuando disputaba encuentros europeos. Aunque el procedimiento estaba acordado con los afectados, generaba molestias y problemas recurrentes.

Por ese motivo, el club ha optado por no abonar los sectores que podrían ser reclamados por la UEFA en el futuro. La distribución de las zonas no abonables se actualizará cada 24 horas a medida que se vayan ocupando

El calendario para elegir nuevo asiento

El Valencia CF ofrece tres modalidades para realizar la gestión. La opción recomendada por la entidad es la presencial, que permitirá vivir la experiencia de la Sala 1923 del Camp de Mestalla, con entrada por la avenida de Aragón, puerta A4. Las citas se celebrarán de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 19:30 horas.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera virtual, el mismo día y a la misma hora de la cita asignada. Además, los abonados podrán delegar la elección en otra persona mediante una autorización firmada.

En cualquiera de las modalidades, únicamente acudirá el capitán que representa al grupo, que será quien tome la decisión en nombre de todos sus integrantes. Estará acompañado por personal especializado del club y podrá utilizar la plataforma digital para visualizar las localidades antes de confirmar la reserva.

Hay una excepción importante: en los grupos en los que haya un abonado con más de 50 años de antigüedad ininterrumpida en el Valencia CF, este también deberá estar presente en la cita, aunque no sea el capitán.

El calendario orientativo se ha establecido tomando como referencia el número promedio de socio de cada grupo. Las citas se asignarán desde los números más bajos hasta los más altos. Los abonados que no formen parte de ningún grupo tendrán su turno en función de su propio número de socio.