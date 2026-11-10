Nou Mestalla: fechas, calendario y procedimiento para elegir los asientos del nuevo estadio

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 11:52h.

La elección de asientos será presencial y tiene un calendario conforme el tamaño de cada grupo

Éxito rotundo: Acaba la primera fase del traslado al Nou Mestalla con 53.418 valencianistas interesados

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El Valencia CF inicia la Fase 2 del proceso de selección de localidades para el traslado al Nou Mestalla, que será presencial y tendrá un calendario orientativo según el tamaño de cada grupo

El traslado al Nou Mestalla entra en una nueva etapa. El Valencia CF ya ha cerrado la Fase 1-Creación de Grupos, que terminó con 13.684 agrupaciones y 53.466 personas potenciales que participarán en la elección de sus futuras localidades. Ahora llega la Fase 2, la de Selección de Asientos, que comenzará el próximo 17 de noviembre y permitirá a los abonados escoger dónde quieren ver jugar a su equipo en el nuevo estadio. Será en la sala 1923 de forma presencial.

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El club ha explicado cómo funcionará el procedimiento, quién deberá acudir a las citas y qué condiciones tendrá la elección. Estas son las claves que deben conocer los valencianistas.

Citas presenciales en el Camp de Mestalla

El Valencia CF avisará a todos los capitanes de grupo mediante correo electrónico con varias semanas de antelación. En ese mensaje recibirán el día y la hora de su cita, que será personalizada y presencial.

Las reuniones se celebrarán en el Camp de Mestalla, con entrada por la avenida de Aragón, puerta A4, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 19:30 horas.

Si el capitán no puede acudir, el club contempla tres alternativas:

Cita virtual: podrá realizar la selección a distancia.

Delegación: otra persona podrá acudir en su nombre con una autorización firmada, disponible en la web oficial del proceso.

Cambio de fecha: si necesita posponer la cita, podrá contactar con el club para solicitar otra posterior.

El capitán elegirá por todo el grupo

El capitán será el representante de la agrupación en la Sala 1923 del Camp de Mestalla y tendrá la responsabilidad de escoger los asientos en nombre de todos sus integrantes.

Para tomar la decisión contará con la asistencia de personal especializado del Valencia CF y una plataforma digital inmersiva que permitirá comprobar, a escala real, la vista exacta desde cada butaca antes de confirmar la reserva.

Hay una condición especial para los grupos que tengan algún abonado mayor de 50 años: el abonado +50 deberá estar presente en la cita, aunque no sea el capitán de la agrupación.

Calendario orientativo según el tamaño del grupo

El Valencia CF ha publicado un calendario orientativo de turnos para organizar las citas de selección de asientos en función del número de promedio de integrantes de cada grupo.

La elección comenzará el 17 de noviembre. Los asientos se asignarán por orden de asistencia, por lo que el primer capitán que acuda tendrá a su disposición la totalidad de las localidades disponibles del aforo general.

Una vez seleccionado el asiento, no se podrá cambiar hasta la siguiente temporada.

¿Por qué hay 7.592 asientos que no se podrán abonar?

El club ha explicado que el Nou Mestalla tendrá 7.592 localidades no abonables por tres motivos: normativa UEFA, compromisos con patrocinadores y otras entidades.

La principal razón está relacionada con las exigencias de la UEFA. El organismo podría solicitar hasta 6.000 asientos, ya que se reserva un 5% del aforo para la afición visitante, además de localidades para sus patrocinadores y para el equipo rival en otros sectores.

Eso sí, estas localidades podrán ponerse a la venta partido a partido en las competiciones nacionales.

El Valencia CF también ha explicado el cambio de criterio respecto a Mestalla. Hasta ahora, cuando disputaba competiciones europeas, abonaba estas localidades y reubicaba a los socios afectados. Aunque existía un acuerdo con ellos, esta práctica generaba malestar y problemas recurrentes. Por ese motivo, en el Nou Mestalla ha decidido no abonar los sectores que la UEFA pueda solicitar en el futuro.

Así, el proceso de elección de asientos afronta su segunda fase con 53.466 personas potenciales, 13.684 grupos y una fecha clave en el calendario valencianista: el 17 de noviembre.