David Torres Valencia, 03 NOV 2026 - 09:09h.

Comenzaron en septiembre, centímetro a centímetro, la cubierta estará instalada en abril

Así será la cubierta del Nou Mestalla: una membrana textil de PVC, resistente al fuego y 70 metros de voladizo

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El Nou Mestalla sigue dando pasos hacia su configuración definitiva. El Valencia CF ha completado el denominado Big Lift (Gran Izado), la operación de elevación de la estructura principal de cables que sostendrá la cubierta del nuevo estadio. Se trata de uno de los hitos constructivos más importantes de las obras, ya que permite pasar del montaje provisional realizado sobre el terreno de juego a la posición estructural definitiva diseñada para el recinto de Cortes Valencianas. El izado, que se ha hecho casi milímetro a milímetro ha durado dos meses dada la complejidad de la maniobra, pero ahora, tal y como ha podido confirmar ElDesmarque, ha concluido definitivamente.

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¿En qué consiste el Big Lift?

La maniobra supone elevar, conectar y fijar de forma coordinada toda la red de cables al anillo de compresión que rodea el estadio. Para ello, se ha utilizado un sistema de elevación sincronizada mediante gatos hidráulicos instalados sobre ese anillo. Una tecnología que permite controlar en todo momento la geometría de la estructura y el reparto de las cargas durante el izado.

La red está formada por cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores, péndolas rígidas y flexibles y distintos componentes de refuerzo. Todos ellos han tenido que elevarse de manera simultánea para alcanzar su posición final y completar esta compleja operación de ingeniería.

El Big Lift abre la siguiente fase de la cubierta

La finalización del Big Lift marca el comienzo de una nueva etapa en la construcción de la cubierta. El siguiente paso será instalar la estructura secundaria y las pasarelas técnicas. Después llegará el montaje de los arcos y, finalmente, la colocación de la membrana exterior que dará al estadio su imagen definitiva.

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El calendario contempla que la cubierta esté completamente instalada en abril de 2027, unos meses antes de la finalización prevista de las obras, fijada para julio de ese año. El objetivo del Valencia CF sigue siendo poder estrenar el recinto en el verano de 2027, de cara a la temporada 2027-28.

El Barça espía al Nou Mestalla

La cubierta será una de las grandes señas de identidad del nuevo estadio. Tendrá más de 41.000 metros cuadrados de superficie, unas 4.800 toneladas de acero y un voladizo de cerca de 70 metros. La membrana exterior será de PVC, resistente al fuego, y protegerá los 70.044 asientos frente al sol y la lluvia. Además, incorporará una instalación fotovoltaica.

El diseño también ha despertado interés fuera de Valencia. De hecho, el Barcelona se ha fijado en la solución técnica del Nou Mestalla para conocer de primera mano cómo se está ejecutando una cubierta que comparte principios estructurales con la que proyecta para el nuevo Camp Nou.

El avance del Big Lift supone, por tanto, mucho más que una operación de ingeniería. El esqueleto de la futura cubierta ya está en su posición definitiva y el Nou Mestalla se acerca a una de las imágenes que marcarán su transformación.