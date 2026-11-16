David Torres 16 NOV 2026 - 11:44h.

Se incorporan las líneas 45, 46 y C99

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ValenciaEl entorno del nuevo Mestalla contará con una oferta de transporte público de EMT superior a la existente actualmente en el entorno del estadio de Mestalla, gracias a la incorporación de nuevas líneas de autobús la próxima temporada. En concreto, el Plan Director contempla la incorporación de las líneas 45, 46 y C99, que reforzarán la conectividad del nuevo estadio con el conjunto de la ciudad. Esta última, la C99, está llamada a convertirse en una de las líneas de referencia de EMT, con frecuencias de paso importantes para atender las necesidades de movilidad de los usuarios. Esto completará las otras opciones de movilidad y los solares previstos para aparcar en las inmediaciones del campo.

El concejal de Seguridad y Movilidad y presidente de EMT, Jesús Carbonell, ha destacado que “el nuevo Mestalla contará con una oferta de transporte público mucho más amplia que la que existe actualmente en el entorno del viejo estadio. No solo dispondremos de más plazas diarias, sino que incorporaremos nuevas líneas y paradas de mayor capacidad, mejorando así las posibilidades de acceso al estadio mediante transporte público”.

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Sube la oferta de autobuses

Actualmente, la oferta de EMT en el entorno del viejo Mestalla alcanza las 159.885 plazas diarias en jornadas laborables, 119.480 los sábados y 100.641 los domingos.

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Por su parte, el entorno del nuevo Mestalla dispone actualmente de una oferta de 213.290 plazas diarias en laborables, 146.253 los sábados y 121.270 los domingos. Con la aplicación del Plan Director de EMT, esta capacidad aumentará hasta alcanzar las 255.330 plazas diarias en laborables, 175.080 los sábados y 145.173 los domingos. Esto supone un aumento del 20 % de la oferta de transporte público con respecto a la situación actual, independientemente del día de la semana, mejorando así la capacidad de movilidad y accesibilidad al entorno del estadio

De este modo, la oferta prevista en el entorno del nuevo estadio superará ampliamente tanto la que actualmente existe en el viejo Mestalla como la disponible en la actualidad en el propio entorno del nuevo estadio.

“Estamos planificando la movilidad del nuevo Mestalla con una visión de futuro, anticipándonos a las necesidades que generará una infraestructura de estas características. El objetivo es ofrecer alternativas de transporte público suficientes, mejorar la capacidad de los servicios y facilitar los desplazamientos de los aficionados”, ha señalado Carbonell.

Más líneas y paradas de mayor capacidad

Además del incremento de plazas, el Plan Director permitirá mejorar la estructura de la red de EMT en el entorno del nuevo estadio, con la incorporación de las líneas 45, 46 y C99 y la implantación de paradas de mayor tamaño. El concejal ha subrayado que “la apuesta por el transporte público es una pieza fundamental de la planificación del nuevo Mestalla. Queremos que los ciudadanos y los aficionados dispongan de una red de EMT reforzada, con más capacidad y mejores conexiones, que permita atender adecuadamente la actividad del estadio y de todo su entorno”.