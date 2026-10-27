David Torres 27 OCT 2026 - 11:35h.

El Ayuntamiento de Valencia invertirá 1,5 millones de euros para habilitar tres parcelas municipales en Campanar con 1.060 plazas de estacionamiento

Cómo llegar al Nou Mestalla: problemas, opciones y soluciones de transporte para los días de partido

Compartir







ValenciaLa movilidad y el aparcamiento son dos de los grandes retos que afronta Valencia ante la futura apertura del Nou Mestalla, prevista para el verano de 2027. Mientras el Valencia CF avanza en la construcción de su nuevo estadio, el Ayuntamiento trabaja en las medidas necesarias para minimizar el impacto de los días de partido en los vecinos y en el tráfico de la zona norte de la ciudad. La ordenación del transporte y los accesos al Nou Mestalla es una de las cuestiones pendientes, junto con la coordinación entre el club y el consistorio, que ya ha abordado la preparación del entorno del futuro estadio.

Una de las medidas previstas pasa por habilitar tres solares municipales en el barrio de Campanar que sumarán 1.060 plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento destinará 1,5 millones de euros a acondicionar estas parcelas, que servirán tanto para mejorar las opciones de estacionamiento de los vecinos y trabajadores de la zona como para dar servicio durante los encuentros del Valencia CF. Esta actuación complementará el Plan de Movilidad previsto para el Nou Mestalla que ya desveló ElDesmarque en su día.

PUEDE INTERESARTE Pitchwise desembolsará los 100 millones antes del mercado de fichajes de enero: Cuánto dinero podrá disponer Braulio Vázquez

Tres solares y más de mil plazas de aparcamiento

Las tres parcelas, todas de propiedad municipal, se encuentran en una zona de expansión de Valencia y permitirán ampliar la oferta de estacionamiento en el entorno del nuevo campo. Algunas ya se utilizan actualmente para aparcar, pero el proyecto contempla acondicionarlas, asfaltarlas y señalizarlas para organizar las plazas disponibles.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF que convenció a Pitchwise y su plan de futuro: cuatro razones para invertir 100 millones

La iniciativa no se limitará a los días de fútbol. El consistorio pretende que estas zonas contribuyan a mejorar el estacionamiento en la calle durante todo el año, en beneficio de los residentes y de las personas que trabajan en Campanar.

PUEDE INTERESARTE Pitchwise no se plantea comprar más acciones del Valencia CF pero sí decidir junto a Kiat Lim: Cuándo será el desembarco

Las parcelas donde se situarán los parkings en solares están situadas al oeste del estadio, situada entre las calles Doctor Nicasio Benlloch, Valle de Ayora, Horta Sud y Bernardo España 'Españeta'

Además, la proximidad de varias estaciones de metro puede convertir estos espacios en una alternativa para conductores que lleguen desde otros puntos de la provincia. La intención es que puedan dejar allí sus vehículos y continuar el trayecto en transporte público, reduciendo la presión del tráfico en las inmediaciones del estadio.

El objetivo es reducir el impacto de los partidos

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que el consistorio continúa trabajando en la ordenación de la zona para compatibilizar la llegada al estadio con la movilidad del norte de Valencia.

"Habilitar nuevas zonas de aparcamiento es una de las medidas previstas, que irá acompañado del refuerzo del transporte público municipal", ha señalado. Estas actuaciones se incorporan a la preparación del entorno del nuevo estadio, cuyas obras avanzan hacia una inauguración prevista para el verano de 2027. La construcción de la cubierta y el avance de la infraestructura marcan el desarrollo de un proyecto que también exige resolver cuestiones prácticas como el aparcamiento, los accesos y la conexión con el transporte público.

Con una inversión de 1,5 millones de euros y 1.060 nuevas plazas previstas, Valencia busca anticiparse a uno de los desafíos que acompañarán al Valencia CF cuando traslade su actividad al Nou Mestalla.