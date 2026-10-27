David Torres Valencia, 27 OCT 2026 - 07:17h.

Están pendientes del CSD, pero el dinero llegará antes

Carta para Pitchwise y Kiat Lim: Quiero un Valencia CF de Broncos (no de Denver pero casi) y siempre copero

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Los dos socios directores de Pitchwise, Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, tienen intención de participar activamente en la dirección estratégica y la gobernanza del Valencia CF, trabajando estrechamente con Kiat Lim y la cúpula directiva. ElDesmarque ha querido recabar información de contexto sobre los planes de los nuevos inversores, sus intenciones respecto a la gestión del club y los primeros pasos que pretenden dar en Valencia. El resumen a corto plazo es que Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, socios directores de Pitchwise, tendrán un papel activo en la dirección estratégica y la gobernanza de la entidad, en coordinación con Kiat Lim y la actual cúpula directiva. Sus intenciones pasan porque los cambios en el accionariado se traduzcan a su vez en recursos, estabilidad y resultados deportivos. Estas son las claves de cuándo y cómo llegará Pitchwise al Valencia CF.

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A medio plazo entrarán en el club: pendientes del CSD

Pitchwise quiere ser un socio activo, con una presencia significativa en Valencia. Ann Rodriguez y Corey Woolfolk pretenden trabajar junto a la dirección del club y establecer vínculos con la comunidad valenciana. El dinero, los 100 millones convertibles en acciones llegará antes que su desembarco definitivo. Sin embargo, ambos han visitado el club en varias ocasiones y están interesados en profundizar su relación con la ciudad, sus habitantes y su cultura. Sin más. Es decir, más que trasladarse a vivir a Valencia, la idea sí pasa por venir y estar en la ciudad cuando sea preciso. La Junta General de diciembre podría ser su puesta en escena, pero aún no está decidido. Cabe recordar que el acuerdo todavía está sujeto a las aprobaciones de los organismos reguladores (El CSD).

En esa Junta podría ser sometida a votación su entrada, que no obstante no les permitiría estar en la mesa presidencial

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Son accionistas minoritarios, pero aliados y sí participarán en las decisiones

La operación es una inversión minoritaria, pero Pitchwise y el Valencia CF (así se informó en el comunicado oficial de la compra), se plantean la situación como una alianza real. Meriton Holdings conservará la mayoría accionarial y Kiat Lim seguirá al frente de la presidencia. El Consejo de Administración continuará dirigiendo el club y los responsables de la gestión deportiva diaria mantendrán sus funciones. Ahí no hay cambios a la vista a corto plazo, pero sí a medio. De hecho, según ha podido saber ElDesmarque, Ann Rodriguez y Corey Woolfolk se incorporarán a la dirección del Valencia CF como parte del nuevo grupo propietario para participar en las decisiones estratégicas y en el gobierno de la entidad junto a Kiat Lim, pero será más adelante

En la actualidad no piensan comprar más acciones

Según ha podido saber ElDesmarque, desde Pitchwise la operación de compra del 42% ha sido planteada desde el principio como una inversión exclusivamente minoritaria. Su planteamiento actual no contempla modificar esa condición: Meriton Holdings seguirá siendo el accionista mayoritario y Kiat Lim continuará como presidente. En ese sentido, cabe recordar que el préstamo de Goldman Sachs con el Valencia comporta cláusulas de penalización en caso de que Meriton deje de poseer más de la mitad del accionariado.

Dicho esto, ese 42% no limitará el "poder" deportivo de Pitchwise que, como ha venido informando ElDesmarque, llega para ser partícipe de la gestión deportiva, económica y, quien sabe, si social en un futuro. Su primer planteamiento: apoyo total a Braulio Vázquez y Javier Aguirre y desembolsar los 100 millones antes del mercado de fichajes.