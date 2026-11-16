David Torres 16 NOV 2026 - 10:46h.

Valencia y Vigo cogen más fuerza si cabe ante las dudas de la candidatura vasca entre Bilbao y San Sebastián

Cuándo será el partido de la Selección Española para despedirse de Mestalla y posibles rivales

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ValenciaAl tiempo que Rafael Louzán considera que es innegociable que la final del Mundial 2030 se juegue en España, el presidente de la RFEF ha aprovechado para asegurar que Vigo y Valencia con el Nou Mestalla se van a incorporar como sedes próximamente, en palabras ante los medios en el congreso de ProLiga celebrado en Madrid antes de la derrota de España contra Inglaterra. Louzán, que ya prometió que el partido de cuartos de final de la Nations League será en Mestalla, además, puso fecha a que la FIFA visite Balaídos y el Nou Mestalla para dar el visto bueno a esas sedes.

Cuándo visitará la FIFA Valencia y Vigo

“Ahora mismo hay un escenario de 20 sedes, de España se han caído dos y en la próxima visita se van a incorporar Vigo y Valencia en las próximas semanas. Pero esto no quiere decir que vaya a haber 20”, explicó Louzán que habla de "en las próxima semanas". Y es que, como ha podido saber ElDesmarque, en la visista que está realizando la FIFA estos días a las diversas ciudades españolas no están incluidas Valencia y Vigo.

La expedición de la FIFA ha pasado por San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Madrid , Canarias y Sevilla, que son las ciudades ya fijas para ser sede del Mundial. La idea es que estas visitas concluyan en noviembre y que sea ya en diciembre cuando visiten las dos sedes que se van a incorporar. Y es que, algunas de las sedes de España están todavía por perfilarse, ya que Bilbao y San Sebastián se planteaban una candidatura conjunta

Cuándo se conocerán las sedes: después de Fallas

La previsión es que, aunque las sensaciones sean buenas en su visita, la FIFA no comunicará las sedes definitivas hasta la primavera de 2027. La idea es que sea después del Congreso que tendrá lugar el próximo 18 de marzo en Rabat en el que se celebrarán las elecciones y Gianni Infantino, casi con total probabilidad, será reelegido. Hasta esa fecha, las ciudades elegidas siguen teniendo margen para ir solventando las peticiones que les ha hecho la FIFA