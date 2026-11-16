Cuándo será el partido de la Selección Española para despedirse de Mestalla y posibles rivales

David Torres Valencia, 16 NOV 2026 - 08:41h.

Nations League 26/27: selecciones clasificadas para cuartos, partidos por jugarse y fecha del sorteo

Al ser segunda, España jugará fuera el partido de vuelta, el sorteo es este viernes

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Que la Selección Española iba a jugar en marzo de 2027 en Mestalla era seguro. Faltaba por confirmar la fecha y la competición. Lo primero que quedó claro es que sería un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Nations League, después de que el combinado nacional certificase su clasificación ante Chequia hace unos días. Quedaba por resolver si España pasaba como primera de grupo, algo que se decidió en el enfrentamiento ante Inglaterra y que modificaba el orden de los partidos de la eliminatoria, disputada a ida y vuelta. La despedida de España en Mestalla ya estaba confirmada por Rafael Louzán. Ahora, tras la derrota ante Inglaterra, la Roja aunque tiene asegurada su presencia en los cuartos de final, lo hará como segunda de grupo.

A España le bastaba un empate ante Inglaterra para ser primera y tener así el factor campo a favor en la siguiente ronda, precisamente la que servirá para que la selección nacional se despida de Mestalla. Con este resultado (2-3) ya se sabe que disputará el partido de vuelta fuera, mientras que la ida sera Valencia, y que se medirá a uno de los primeros clasificados de los otros tres grupos de la Liga A.

¿Cuándo será el sorteo de cuartos de final y posibles rivales?

El sorteo de los cuartos de final se celebrará el próximo 20 de noviembre y emparejará a los cuatro primeros de grupo con los cuatro segundos, sin posibilidad de cruces entre selecciones que hayan compartido grupo. En ese sentido, a falta de la última jornada tanto en los grupos A2 (Países Bajos, Alemania y Grecia compiten por las dos plazas de acceso, con los dos primeros enfrentados por el liderato) como en el A3 (a Portugal le basta con un empate en Gales para ser primera y Dinamarca y Noruega se miden por el otro pase a cuartos), España ya sabe que esquiva a Bélgica, pero puede medirse a Francia.

¿Cuándo será el partido de España en Mestalla?

Las eliminatorias, a doble partido, se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. En el caso de España, jugará primero en Mestalla (25 de marzo) y disputará la vuelta a domicilio el martes 30 de marzo de 2027.

La pretensión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que el encuentro de los cuartos de final se juegue en Valencia para despedir al viejo Mestalla antes de su demolición.

Será, por tanto, una oportunidad de oro para que la afición valenciana pueda despedir a la selección en el estadio más antiguo de Primera División. El encuentro llegará, además, en plena Semana Santa, un periodo sin colegios que puede facilitar la asistencia de público a una cita histórica.

El calendario también tiene un significado especial para el valencianismo. Mestalla afronta su última temporada antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027. El estadio que ha sido la casa del Valencia CF durante más de un siglo cerrará sus puertas este año para dar paso a una nueva etapa. El partido de España será uno de los últimos grandes acontecimientos futbolísticos que vivirá el templo valencianista.

El partido número 33 de España en Mestalla

El encuentro del 25 de marzo de 2027 será el partido número 33 de la Selección Española en Mestalla. El último precedente también tuvo como escenario los cuartos de final de la Nations League, en marzo de 2025.

La Roja regresará así a Valencia para cerrar una larga relación con uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español. Una despedida con fecha, competición y escenario confirmados, a falta de conocer el rival que tendrá enfrente en una noche que ya apunta a histórica.

De pasar a la fase final, la RFEF ha solicitado también que se dispute en el estadio de Zorilla de Valladolid y el Bernabéu. Francia también ha solicitado ser sede de los partidos decisivos de la competición.