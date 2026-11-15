Nations League 26/27: selecciones clasificadas para cuartos, partidos por jugarse y fecha del sorteo

María Trigo 15 NOV 2026 - 23:21h.

España pasa como segunda de grupo y tiene ya un posible coco en cuartos de final

Las redes reaccionan a la pitada del Metropolitano al himno de Inglaterra: "Hay que tener honor"

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A España le valía con un empate para certificar su pase como primera de grupo a los cuatros de final de la Nations League 26/27, pero ha caído contra Inglaterra en el Metropolitano (2-3). Ambas selecciones han quedado empatadas a puntos y con el golaverge igualado, pero los ingleses pasan como primeros por una mejor diferencia de goles.

Como segunda clasificada, sí, pero la Selección Española disputará su tercera fase final consecutiva de la Nations League después de haber sido campeona en 2023 y tras quedar segunda en 2021 (final perdida contra Francia) y en 2025 (cayó en los penaltis frente a Portugal).

Además de España e Inglaterra, las otras dos selecciones que ya están clasificadas para cuartos son Francia, como primera del Grupo A, y Bélgica, como segunda del Grupo A. Por lo tanto, el combinado francés es uno de los posibles rivales de la Roja.

¿Qué partidos quedan por jugarse?

Aún queda cuatro encuentros para que se terminen de definir todos los combinados nacionales que estarán en cuartros de final y son los siguientes:

Alemania - Países Bajos (16 de noviembre, 20.45 horas)

(16 de noviembre, 20.45 horas) Grecia - Serbia (16 de noviembre, 20.45 horas)

(16 de noviembre, 20.45 horas) Dinamarca - Noruega (17 de noviembre, 20.45 horas)

(17 de noviembre, 20.45 horas) Gales - Portugal (17 de noviembre, 20.45 horas)

Entre todos ellos hay mucho en juego, pues sólo Serbia tiene cero puntos y cero opciones de lograr algo.

¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo de las eliminatorias, que se celebrará el próximo viernes día 20 de noviembre, a las 12.00 horas, en la sede de la UEFA en Nyon, emparejará a los primeros de cada grupo con un segundo, con el encuentro de vuelta en el campo del primer clasificado del cuarteto.

¿Qué días se juegan los cuartos de final?

Los cuartos de final se disputarán los días 25, en casa del segundo clasificado de grupo, y 30 de marzo de 2027, en el campo del líder de cada cuarteto. Todo como prólogo a la fase final que será del 9 al 13 de junio, en formato de semifinales y final con sede aún por designar.