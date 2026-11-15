María Trigo 15 NOV 2026 - 21:36h.

El lateral derecho tuvo que ser sustituido en el minudo 20 y Pedro Porro entró en su lugar

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El Atlético de Madrid se mide dentro de una semana al Getafe en el partido correspondiente a la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. El Cholo Simeone irá, poco a poco, recuperando a sus internacionales tras un parón que no ha dejado muy buenas noticias. Evidemente, las pruebas médicas dictarán sentencia, pero son tres los futbolistas del Atleti que han tenido algún percance estos días. El último en caer, Marc Pubill.

El defensor español fue titular en el partido que España jugó contra Inglaterra en el Metropolitano, pero no llegó ni a los 20 minutos de juego. Ya nada más comenzar, sobre el minuto tres, se quejó del tobillo y Pedro Porro empezó a calentar. Poco después, Luis de la Fuente decidió no correr más riegos y realizó el cambio.

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Esta lesión de Pubill, de la que aún no se conoce el alcance, se produce justo cuando el Cuti Romero ya debe haberse recuperado de su lesión, pues no fue con Argentina para terminar de ponerse a punto. Cabe recordar que Cristian Romero no juega un partido oficial con la camiseta del Atlético desde el pasado 17 de octubre, cuando fue titular en el estadio del Espanyol. El central abandonó el terreno de juego con unas leves molestias que se tradujeron en una "elongación en el aductor" de bajo grado.

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Los otros lesionados del Atlético de Madrid

No es el único jugador rojiblanco que ha sufrido algún contratiempo en este parón, pues Álex Grimaldo también abandonó la concentración de la Selección España antes de tiempo por un proceso febril. Además, Ademola Lookman también sufrió un golpe en la rodilla y fue sustituido con Nigeria.

Tras el partido del próximo domingo contra el Getafe, el siguiente duelo del Atleti es el que tiene que jugar el miércoles 25 de noviembre contra el Viking en la Champions League.