El precio de salida de Tresoldi para Barça y Atlético, mucho más barato que Julián Álvarez

Juan Pérez 12 NOV 2026 - 13:40h.

El estallido goleador del italoalemán aumenta las peticiones del Brujas

El Atlético de Madrid no pierde de vista al delantero de moda: fecha de salida y precio

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El impacto de Nicolás Tresoldi en el fútbol internacional acapara las miradas de media Europa, y con el interrogante en el FC Barcelona sobre las decisiones en los dos próximos mercados de fichajes, el nombre parece subrayado. El crecimiento del delantero alemán de tan solo 22 años es exponencial, lo que ha aumentado su precio con respecto a las previsiones de los últimos meses, y aún así es un montante mucho más bajo que el de la propuesta a Julián Álvarez.

Los 14 goles en 17 partidos de Tresoldi le colocan en una élite diferencial esta temporada, la que muchos auguraban como la de su explosión definitiva en el marco internacional. Con ocho dianas en la JPL belga, son sus cinco tantos en la Champions League lo que alienta a pensar que puede ser un jugador indiscutible en las grandes ligas, y que se lo digan al Inter de Milán, al que le coló un hat-trick memorable.

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En ese interés constante el FC Barcelona siempre ha estado presente a pesar de que las intenciones del Brujas ahora son más ambiciosas que las de hace unos meses. Según el periodista Nicolò Schira, el precio del delantero ha subido de los 30-40 millones de euros a los 60-70 millones, y eso solo en unos meses de temporada donde ha elevado su techo competitivo.

Las aspiraciones del FC Barcelona apuntan presumiblemente a la defensa en el mercado invernal, pero no es una locura pensar en una inversión mayor de cara al próximo verano para la delantera. Al igual que ha sucedido en los dos últimos años, las cesiones han cubierto puestos importantes en jugadores que han tenido roles relevantes como lo han sido Rashford y Gabriel Jesus hasta ahora. Pero no hay que negar que el puesto de '9' está marcado a fuego más allá de lo bien que ha salido el caso Raphinha.

En el caso del Atlético de Madrid la situación es totalmente opuesta a la del FC Barcelona, porque si no sale Julián Álvarez no se hará apuesta alguna por un delantero de tal magnitud. Pero si el argentino vuelve a mover la jaula el próximo verano, Tresoldi puede ser un sustituto de garantías para hacerse con la punta de lanza del conjunto de Simeone.

El propio periodista confirma que el Barcelona está en la carrera por el jugador así como lo están Arsenal y Milan, este último con menos poder adquisitivo pero el valor de repatriar al italoalemán. Un grupo de clubes que puede ser aún más grande el próximo verano, porque a priori el Brujas está convencido de mantenerlo toda la temporada tal y como informan desde Bélgica (Het Laatste Nieuws). Una carrera a medio plazo para conseguir a una de las perlas del fútbol actual.