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Marc André ter Stegen deja abierta la puerta al FC Barcelona. El portero se marchó el pasado verano al Ajax en calidad de cedido, pero aún tiene contrato con el cuadro blaugrana hasta 2028, por lo que no se atreve a predecir qué pasará con su futuro. Eso sí, se muestra mucho más contundente cuando le preguntan por Hansi Flick, admitiendo que "no" tiene contacto con él.

En una entrevista con el medio alemán SportsBild, Ter Stegen se muestra tajante respecto al entrenador: "No he tenido contacto reciente con Flick, a diferencia de algunos jugadores con los que aún hablo de vez en cuando para interesarme por su situación".

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Cabe recordar que Flick aterrizó en el Camp Nou en verano de 2024, cuando Ter Stegen todavía era el portero titular del equipo, pero una grave lesión de rodilla a principio de curso le privó por completo de tener minutos a las órdenes de su compatriota, lo que a su vez propició la llegada de Szczesny. Un año después, en verano de 2025, el Barça fichó a Joan García y acabó condenado de manera definitiva al guardameta alemán, que acabó marchándose cedido al Girona en enero de 2026, donde además sufrió una nueva lesión.

Ter Stegen sigue al Barcelona y no descarta su regreso

Sobre el club en sí, el portero admite que sigue "los resultados del Barcelona de forma bastante regular": "Veo sus partidos a veces cuando no coinciden con los nuestros en el Ajax", dijo durante la entrevista.

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Además, le preguntaron también por su posible regreso al Barça el próximo verano, una vez expire su cesión en Ámsterdam, dejando la puerta abierta pero sin mojarse demasiado al respecto: "Jugué 12 años en el Barça y tengo una relación muy estrecha con el club. Estamos solo en noviembre, la verdad es que no puedo determinar qué pasará el próximo verano".