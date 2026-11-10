Acuerdo entre Barcelona y Ancelotti por Raphinha: hay preocupación

La CBF responde de manera positiva a la llamada del Barça

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Preocupación en el FC Barcelona con Raphinha. El brasileño se ha marchado con la selección de Brasil para disputar dos nuevos partidos amistosos durante el parón de selecciones. Primero, el sábado 14 de noviembre ante Japón. Y posteriormente, el martes 17 ante Singapur. Dos duelos sin nada en juego que vuelven a poner en alerta al cuadro blaugrana, en vilo por los problemas físicos que ha sufrido el delantero cada vez que se ha marchado con su combinado nacional.

Es por eso que desde el Barça han contactado con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para intentar dosificar al atacante. Según informa Globo Esporte, las dos partes han llegado a un acuerdo para que Carlo Ancelotti dosifique al máximo a Raphinha. No quieren que se vuelva a repetir lo sucedido en Australia durante el último parón y, sin nada en juego en ninguno de los dos encuentros, la idea es protegerle para evitar un nuevo contratiempo físico.

"El Barcelona y la CBF están alineados en gestionar los minutos para que Raphinha regrese sano y minimice los riesgos de una tercera lesión consecutiva mientras defiende al país", recoge el mencionado diario. El Barça les mandó un mensaje de prudencia y tanto Ancelotti como la CBF han respondido de manera positiva y comprensiva.

La última lesión de Raphinha, con Brasil

El brasileño arrancó la temporada a un nivel estratosférico. Suma 19 goles y tres asistencias en los 14 primeros partidos del nuevo curso y se ha adaptado de maravilla a esa posición de delantero centro. Eso sí, se tuvo que perder dos partidos justo después del último parón de selecciones, del cual regresó con problemas en el muslo que le impidieron jugar ante el Getafe y ante el Galatasaray.

Raphinha ya sufrió varios contratiempos físicos el pasado curso. Concretamente, un total de cinco lesiones que le hicieron perderse un total de 26 partidos a lo largo de toda la temporada, de ahí que ahora quieran cuidar su condición física, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil jugará dos partidos amistosos sin nada en juego.