Hansi Flick recupera a un indiscutible contra el Getafe y duda con Raphinha

Juan Pérez 08 OCT 2026 - 14:09h.

El parón internacional deja muchos interrogantes en el FC Barcelona

Todos los lesionados tras el parón de selecciones: 13 en LALIGA y 60 entre las cinco grandes ligas

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El dilema de Hansi Flick tras el parón de selecciones está en el control de daños después de un listado de dudas que se va aclarando con el paso de las horas a solo dos días del encuentro ante el Gefate. El técnico del FC Barcelona recupera a dos jugadores trascendentales en la defensa, pero mira de reojo a Raphinha y parece imposible imaginarlo en el once este sábado por el riesgo que conlleva.

El entrenamiento del Barça de este jueves deja muy pocas opciones a Raphinha para el próximo partido de la octava jornada de LALIGA, y las razones son obvias. El brasileño sigue entrenando en solitario y aunque no está descartado, parece difícil imaginarlo entre los elegidos al menos para arrancar el partido, y la razón es el calendario blaugrana durante el mes de octubre. Y aún así, el goleador se va a probar en la mañana del viernes.

El Barça tiene por delante encuentros con Getafe, Galatasaray, Real Betis, PSG y Real Madrid en solo 15 días, por lo que parece inviable apretar a Raphinha para estar en el partido a priori más sencillo para el conjunto culé. Sobre todo porque su recuperación, más aún con el estado físico que ha desplegado en el inicio, necesita del 100% del jugador para ejecutar la presión, los desmarques y el descaro que ha subrayado hasta ahora en cada una de sus actuaciones.

Los García están de vuelta

Eric García y Joan García son las dos noticias positivas de la preparación ya que ambos entrenan ya con el grupo con todas las alarmas desactivadas, por lo que pueden ser de la partida en el Getafe. De hecho este ha sido el primer entrenamiento con todos los internacionales, por lo que los seis españoles, Gordon y Livakovic también están reunidos.