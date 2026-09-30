La exigencia del Barça en octubre: el calendario más difícil tras el parón

Juan Pérez 30 SEP 2026 - 13:54h.

Dos campeones de Champions League esperan para cerrar un mes muy competitivo

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El mes de octubre del FC Barcelona es la prueba de fuego de Hansi Flick no solo de lo que puede llegar a ser el proyecto, sino de la preparación física para atender a los compromisos más importantes solo en 15 días. Los ajustes de la competición colocan frente al conjunto blaugrana a dos campeones de la Champions League en muy poco margen de tiempo junto a otros dos rivales de nivel europeo que marcarán la extensión de la plantilla.

Una de las mayores sorpresas de Rodri al fichar por el Barça fue la caña física que le impuso Benjamin Kugel, el preparador físico de Flick, algo ajeno a lo que había vivido en Manchester con Guardiola. Ese trabajo debe marcar toda una temporada más allá del excelso inicio de los culés, sobre todo por la relevancia de los partidos en el mes de octubre con el Clásico como coronación.

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El reto de reunir en poco más de dos semanas los cinco partidos ya es de por sí elevado a sabiendas de que el equipo regresa de un parón internacional donde todos los jugadores importantes han tenido muchos minutos con el club. Por no hablar de los tocados o los lesionados. La primera piedra de fuego es el Getafe, con mucha diferencia el rival de menos categoría de los cinco, y a partir de ahí empieza la cuesta: Galatasaray, Betis, PSG y Real Madrid alterando LALIGA y la Champions League.

El Real Betis es uno de los equipos más en forma de LALIGA, de hecho ha batido ya al Real Madrid y le supera en la clasificación. Del PSG de Luis Enrique poco se puede decir a estas alturas, el flamante bicampeón de Champions League más allá del reencuentro con Ferran Torres. Y por último, el Clásico.