El Barcelona tantea el fichaje de Iván Fresneda y el Sporting planea mover ficha

Pablo Sánchez 30 SEP 2026 - 12:00h.

Joan Laporta explica cómo se frustró el fichaje de Lautaro por el Barcelona: "Ni me dejó terminar de hablar"

Cuenta con un rival en Italia

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El Barcelona transita por la temporada con éxito tras un primer tramo inmaculado. El trabajo de Deco durante el verano y de Hansi Flick en pretemporada está dando frutos. Las tareas en materia de fichajes no cesan ni con el curso iniciado y las miradas ya están puestas en el mercado de invierno o en el próximo verano. Para ello, el conjunto culé empieza a tantear algunos nombres.

Según cuenta el diario Portugués O Jogo, el Barcelona sigue de cerca la evolución de Iván Fresneda en el Sporting de Portugal y estaría tanteando su fichaje para la próxima campaña. Este interés también es extensible a Italia, con la Roma tras sus pasos. La expectación que está generando Fresneda ha puesto en alerta a su equipo, quiene trabaja en ampliar su contrato ante lo que se puede avecinar.

Fresneda, mientras tanto, disfruta de su experiencia con la selección absoluta, después de que Luis de la Fuente lo reclutara desde la sub 21 para cubrir una lesión. Mientras tanto, su nombre comienza a sonar con fuerza en las oficinas de grandes clubes europeos entre los que se encuentra el Barcelona.

Raphinha vuelve a Barcelona

El delantero azulgrana Raphinha tiene un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, que sufrió en el amistoso que la selección brasileña jugó este martes ante Australia, y regresará a Barcelona. Así lo ha confirmado en un comunicado la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que subraya que el jugador ha sido "liberado" de los próximos compromisos de la 'Canarinha' "por precaución y con el objetivo de favorecer su pronta recuperación".

La CBF puntualiza que ningún otro futbolista será convocado en lugar del jugador del Barcelona para el amistoso que Brasil disputará contra India el próximo sábado. Raphinha, máximo goleador del Barça en este inicio de temporada, con 14 goles, doce de los cuales le sitúan como pichichi de la Liga española, abandonó al descanso el amistoso ante Australia después de sentir molestias.