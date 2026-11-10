Pablo Sánchez 10 NOV 2026 - 06:45h.

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Una de las grandes sorpresas de la concentración de España de cara a los dos próximos encuentros de la Nations League fue la ausencia de Lamine Yamal en el grupo. El jugador del Barcelona retrasó su viaje con la Selección Española debido a unas molestias físicas tras el último partido con su equipo por las cuales se ha tomado la determinación de ser precavidos. Ha sido en El Chiringuito donde se ha dado a conocer cómo se sucedieron estos acontecimientos.

Según cuenta Juanfe Sanz, Lamine llamó por teléfono a Luis de la Fuente para comunicarle los problemas físicos que padecía y, tras el trasvase de información entre los servicios médicos del Barcelona y la selección, fue el míster el que tomó la decisión de que no viajase de inmediato.

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"Había una llamada de Lamine Yamal a Luis de la Fuente esta mañana para comunicarle que tenía una molestia en la rodilla. El seleccionador dice que le pase los informes médicos que el Barcelona le ha realizado, el Barça los pasa, Deco llama a Aitor Karanka y me dicen que Luis de la Fuente es el que toma la decisión de que Lamine Yamal no viaje", desvela Juanfe Sanz.

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El parte médico del Barcelona

Este fue el parte médico emitido por el Barcelona para informar de sus problemas físicos:

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal retrasan su incorporación a la concentración de la Selección. El futbolista del FC Barcelona refirió molestias en su rodilla derecha tras el partidoj de anoche y después de haber sido sometido a pruebas se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación.

Por su parte, el jugador de la Real Sociedad está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián. Ambos jugadores se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano.

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Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales.

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