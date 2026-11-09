Pau Cubarsí y Joan Laporta, ganadores del Golden Boy 2026

El central sucede a Doué y se corona como el mejor jugador joven del mundo en 2026

Lamine Yamal se cae de la primera lista de España

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Ya es oficial: Pau Cubarsí gana el Golden Boy 2026. La revista Tuttosport ha anunciado este lunes al central del FC Barcelona como mejor futbolista menor de 21 años durante la pasada temporada, marcada a nivel individual por el título liguero con su club y, sobre todo, por el Mundial 2026 logrado con España, un torneo donde también se llevó el premio a mejor futbolista joven.

El central se ha impuesto en la votación a jugadores de renombre como Diomande, Bouaddi o Zaire-Emery, entre otros, y sucede en el palmarés a Désiré Doué, ganador de la edición de 2025, y se suma a una lista de ganadores del Barcelona en la que también figuran sus compañeros Lamine Yamal (2024), Gavi (2022), Pedri (2021), o Leo Messi (2005).

Joan Laporta también gana el Golden Boy 2026

No sólo Cubarsí se ha llevado el premio, sino que Tuttosport también ha premiado a Joan Laporta como Golden Boy 2026, considerando al mandatario del Barça como el mejor presidente del pasado curso.

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Laporta fue el más votado por el jurado de leyendas que reunió el rotativo, integrado por figuras como Cesc Fàbregas, Manuel Rui Costa, Andriy Shevchenko, Hristo Stoichkov o Pavel Nedved, entre otros.

Los organizadores del premio destacaron la filosofía que aplica el Barcelona con su fútbol base, La Masia, en "un mundo muy particular, lleno de dificultades y complicado de explicar si no se vive el día a día". "Su ejemplo debería servirnos de enorme aprendizaje a todos nosotros y también a todos los clubes, porque siguiendo su modelo, que es un modelo ganador, se pueden obtener beneficios tanto deportivos como económicos", explicaron.