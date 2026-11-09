Pablo Sánchez 09 NOV 2026 - 08:29h.

El padre de Lamine Yamal se vuelve loco con el gol de su hijo frente al Aston Villa: "Te quiero"

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El Barcelona dio un golpe sobre la mesa con su gran victoria sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Dos zarpazos de Fermín, en el primer y el segundo tiempo, fueron suficientes para remontar el tanto inicial de los rojiblancos y reforzar el primer puesto del equipo de Hansi Flick. Además del doblete del onubense, el encuentro dejó, como acostumbra, alguna que otra perla de Lamine Yamal. En este caso en forma de asistencia.

Suya fue la genialidad que permitió a Fermín anotar el 1-2. Un pase magistral que dejó a su compañero solo ante Oblak para rematar. Lamine se llevó multitud de elogios de su entorno y también por parte de su padre, quien de nuevo se pronunció sobre su hijo a través de sus habituales directos en las redes sociales.

Mounir Nasraoui volvió a deshacerse en elogios con su hijo y a atizar a todos aquellos que lo critican. En El Chiringuito rescataron parte de ese directo en el que se refiere a Lamine Yamal. "Vamos hijo. Vaya golazo de mi hijo. Toma. En vez de piernas tenemos diamantes. Aquí no se huye. Estamos aquí. Estoy viendo a mi hijo ganar en un gran estadio, hacer historia como persona y ser humano. Hemos palmado dos partidos y habéis estado 'placa placa', pues ahora yo estoy 'pum, pum, pum'".

Mounir, protagonista en las redes

No es la primera vez que Munir da que hablar por sus directos. Ya dejó otras frases rescatables tras la goleada del Barcelona al Alavés. "Vaya pase. Magia pura y dura. Mi hijo me recuerda a Djalminha. Vosotros no os acordáis, pero era tan bueno que no iba ni con Brasil, se quedaba aquí".

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