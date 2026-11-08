Joaquín Anduro 08 NOV 2026 - 23:41h.

Simeone da la cara por Julián, silbado por el Metropolitano precisamente ante el Barça

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Barcelona con seis supensos y Julián Álvarez fallando en los momentos clave

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El Atlético de Madrid perdonó ante el Barcelona y terminó cayendo por 1-2 en el Metropolitano en un encuentro en el que tanto Koke como Diego Pablo Simeone han lamentado la falta de "contundencia". El Cholo se ha mostrado orgulloso en Movistar+ de su equipo al lamentar esa falta de gol y ha defendido a Julián Álvarez después de fallar dos mano a mano que le costaron los pitos de su afición precisamente contra el Barça.

Diego Pablo Simeone, sobre el Atlético de Madrid-Barcelona

Análisis del partido y falta de contundencia: "La verdad es que estoy orgulloso de los chicos, partidazo. Hicieron un partido muy bueno, jugamos el partido que queríamos jugar durante muchos minutos y no tuvimos la contundencia que pide este tipo de partidos y terminamos perdiendo el partido contra un equipo que sabemos que tiene mucha contundencia".

Caída en la segunda parte: "No, creo que no cambió mucho el partido en la segunda parte Tenían la pelota pero no habían generado situaciones de gol. Tuvimos la de Julián y luego la de Baena con Sorloth en un centro d Julián y no fueron gol y ellos fueron contundentes. Tuvieron una y fue gol".

Ocasiones falladas por Julián Álvarez: "Es un jugador extraordinario. Lo queremos mucho y lo necesitamos y vamos a trabajar con él. Hoy de las cinco que tuvo el equipo, participó en tres o cuatro. Nos faltó ese gol que, obviamente, lo hubiera puesto en un lugar diferencial pero llegará, estoy seguro de que llegará".

Dos derrotas antes del parón: "Tranquilidad, nada más que eso".

Posteriormente, en sala de prensa, Simeone también habló sobre Julián Álvarez insistiendo en que le quieren y le necesitan.

Partido de Julián Álvarez con las dos ocasiones y el apoyo del Cholo: "La verdad que hizo un partido para mí importante. Participó, como bien estabas explicando, en estas tres situaciones, más la asistencia a Giuliano. En el segundo tiempo tuvo la situación esta que comentamos, que se la tiró por arriba al portero y el centro a Baena también es de él. Así que, ¿qué más le podemos pedir? La verdad es que todos hubiésemos querido que tenga la contundencia habitual pero lo vamos a esperar porque es un gran jugador, lo queremos. Y, obviamente, que para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez. Si no, no vamos a llegar".

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Cómo se encuentra Julián Álvarez y la presión de jugar contra el Barça: "No estoy en el cuerpo de él. Él tiene toda nuestra confianza y la verdad que no estoy en el cuerpo de él".