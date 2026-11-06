La IA contradice a Luis de la Fuente y su lista de España: Juan Iglesias o Sergio Camello deberían ir

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 NOV 2026 - 12:07h.

El análisis de Olocip destaca a varios futbolistas que no aparecen en la convocatoria de España, mientras que otros nombres elegidos por el seleccionador no figuran entre los mejor valorados por el modelo

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La convocatoria de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27 ya tiene protagonistas, pero también abre un debate sobre los futbolistas que atraviesan un buen momento y se han quedado fuera. España se enfrentará a Chequia el 12 de noviembre y a Inglaterra el día 15 en el Metropolitano, con el primer puesto del grupo C y el pase a la siguiente ronda ya asegurados.

En paralelo a la lista del seleccionador, un análisis de rendimiento realizado por la inteligencia artificial Olocip by Plexus Sport ofrece otra fotografía del inicio de temporada: una selección de jugadores españoles cuyo impacto estadístico no coincide con las decisiones de De la Fuente. El estudio también pone sobre la mesa alternativas que no han entrado en los planes del seleccionador y permite observar qué futbolistas están generando más valor en sus equipos.

Los jugadores más destacados por la IA

Lamine Yamal es el futbolista español que más valor ha generado desde el inicio de la temporada, según el análisis de rendimiento realizado por la inteligencia artificial Olocip by Plexus Sport. El extremo del Barcelona acumula 8,09 puntos en 980 minutos desde agosto, una cifra que le sitúa por delante del resto de jugadores analizados y le convierte en la principal referencia del estudio.

Otro de los nombres propios es Jacobo Ramón. El central del Como aparece como el defensa más completo de la clasificación, con 4,61 puntos de valor. Su rendimiento se reparte entre las tres fases del juego: 1,60 puntos en defensa, 1,56 en construcción y 1,44 en ataque. En el apartado defensivo sobresale por sus interceptaciones y recuperaciones, mientras que con balón aporta a través del pase, las conducciones y los envíos al espacio.

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El informe también recoge la evolución de varios delanteros durante estos primeros meses de competición. Roberto Fernández y Fer Niño han sufrido un descenso importante en sus registros en las últimas semanas. El atacante del Espanyol pasó de generar 0,52 puntos por cada 90 minutos hasta el 18 de septiembre a registrar un valor negativo de 0,15 desde entonces. Fer Niño también cayó de 0,75 a -0,19, mientras que Sergio Camello bajó de 1,01 a 0,26, aunque mantiene un balance positivo de 5.6. Juan Iglesias con 2.6, Gabri Veiga con 5.7, Álex Baena con 5.9, Mario Soriano con un 3.4 y Adrián Niño con 4.4 son otros de los más destacados.

Las coincidencias y las diferencias con la lista de Luis de la Fuente

La lista oficial sí coincide con el análisis en varios futbolistas importantes. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Fermín, Baena, Grimaldo y Jacobo Ramón aparecen en ambas selecciones, al igual que los porteros David Raya y Álvaro Valles. También Roberto Fernández forma parte de las dos listas.

Las discrepancias llegan con los nombres que el modelo coloca entre los más destacados y que no han recibido la llamada del seleccionador. Juan Iglesias, Gabri Veiga y Sergio Camello son tres ejemplos claros, aunque no los únicos. También se quedan fuera futbolistas como Ángel Fortuño, Dela, José Fontán, Rafa Marín, Germán Valera, Álex Jiménez, Mario Soriano, Sergi Altimira, Borja Sainz, Pau Víctor, Víctor Muñoz, Adrián Niño y Fer Niño.

En el sentido contrario, De la Fuente ha incluido a jugadores que no aparecen en los listados de Olocip, como Unai Simón, Joan García, Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Cucurella, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Zubimendi, Pablo Barrios, Marc Roca, Oyarzabal, Ferran Torres, Yeremy Pino y Ander Barrenetxea.