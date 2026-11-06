Fran Fuentes 06 NOV 2026 - 07:37h.

Bélgica pasa de manera fulgurante a España, que se desploma al sexto lugar de la clasificación

Claudio Giráldez cree que la derrota es injusta y lanza un mensaje a la afición: "Estamos convencidos"

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Después de las derrotas del Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el Real Betis en la Champions, les tocaba a los equipos de Europa League y Conference salvar los muebles en la jornada europea de los equipos españoles. Y es que, al acabar la jornada y haber jugado los ocho equipos de LALIGA, tan solo Real Madrid y FC Barcelona han sido capaces de ganar sus respectivos partidos. Y, del resto, únicamente la Real Sociedad ha sido capaz de sumar para el ranking para -la plaza extra de Champions. De este modo, los tropiezos del Celta de Vigo frente al Union Saint-Gilloise y del Getafe ante el Brighton dejan a España en una situación nefasta para lograr ese puesto europeo adicional.

De este modo, con el empate de la Real Sociedad, España solo ha podido sumar 0.125 a su casillero este jueves. Recordamos que, en este ranking, cada equipo suma dos puntos por victoria y uno por empate, se dividen entre los equipos participantes en competición europea y se suman al marcador general. Es decir, cada victoria de un equipo español sumaría 0.250 mientras que un empate aportería el ya mencionado 0.125.

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Sin embargo, la gran jornada del fútbol belga en Europa y Conference League ha propiciado que adelante por la derecha a España de una manera fulgurante. Y es que, gracias a las victorias del Anderlecht (2-0 ante el RB Salzburg), y el Union Saint-Gilloise (1-2 contra Celta de Vigo), y los empates del Gante (0-0 ante KuPS) y del Saint-Truidense (1-1 Brann) en Conference han hecho que sumen muchos puntos. Como ellos son cinco clubes europeos, cada triunfo vale más que el de los españoles. Concretamente, sus victorias se cuentan como 0.4 puntos mientras que suman 0.2 por cada empate.

De este modo, España se desploma a la sexta posición del ranking. Esta es la tabla clasificatoria:

Inglaterra: 9.166 puntos (9/9 equipos). Portugal: 8.900 puntos (5/5 equipos). Bélgica: 8.400 puntos (5/5 equipos). Alemania: 8.285 puntos (7/7 equipos). Turquía: 7.900 puntos (4/5 equipos). España: 7.875 puntos (8/8 equipos). Países Bajos: 7.666 puntos (6/6 equipos) Italia: 7.500 puntos (7/7 equipos)