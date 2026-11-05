Alberto Cercós García 05 NOV 2026 - 23:59h.

Pese a la derrota, Claudio Giráldez ve brotes verdes en el Celta y confía plenamente en una reacción europea

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El Celta de Vigo se marchó de vacío de Balaídos ante el Union Saint-Gilloise, pero Claudio Giráldez no escondió su satisfacción con el rendimiento de los suyos. El técnico celeste considera que su equipo hizo méritos suficientes para conseguir un resultado mucho mejor y lamentó que, una vez más, los pequeños detalles hayan terminado castigando a los vigueses. Una sensación que empieza a repetirse demasiado en Europa, después de los puntos que también se escaparon en los últimos minutos ante la Juventus y el Amonia. "Hemos hecho un partido muy bueno. Para mí, junto al del Celtic, uno de los mejores partidos de la temporada. Creo que lo justo es que hubiésemos ganado", reconoció el entrenador en Movistar.

Giráldez destacó especialmente la segunda mitad del Celta. "Ha sido un partido muy bonito, con dos equipos alegres, con dos equipos valientes que creo que el espectador lo ha agradecido. El fútbol va de meterla, de aprovechar los momentos". Ahora, el siguiente reto será el Bournemouth, antes de medirse al Olympique, con la necesidad de mantener en Liga el nivel que están mostrando en Europa.

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Las cuentas del Celta para seguir en Europa se complican

La derrota complica las cuentas de los celestes, que tienen tres puntos y doce todavía en juego, por lo que necesitan ganar tres de los cuatro encuentros restantes para no depender de otros resultados. Sin embargo, el entrenador no quiere mirar demasiado lejos y prefiere centrarse en el próximo compromiso. "Hay que ganar el siguiente, Bournemouth, e iremos viendo lo que va diciendo la clasificación. Nos tiene que dar fortaleza ver que somos capaces de competir contra los mejores de la competición", insistía el técnico gallego.

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Por último, Giráldez quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y agradecimiento a una afición que, pese al resultado, despidió al equipo entre aplausos y cánticos. El entrenador valoró especialmente el apoyo recibido en una noche fría y laborable en Balaídos y quiso devolver ese cariño con una promesa. Preguntado por si en febrero seguirá habiendo Europa League en Vigo, fue contundente: "Sí, sin ninguna duda. Estamos convencidos. Es importante que estemos todos unidos y confiemos en estos jugadores y que los jugadores vayan de la mano con la afición", concluyó.