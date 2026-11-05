Derrota ante el Brighton en el Coliseum y sólo 1 punto en tres jornadas

Matarazzo da un palo a Take Kubo y anuncia tres lesionados y un caso de covid

Compartir







El Getafe CF no levanta cabeza en Europa. Lo que debería ser un sueño y un disfrute se está convirtiendo en una pequeña pesadilla, pues el cuadro azulón ha vuelto a caer derrotado en casa en la tercera jornada de la Conference League. Ha sido ante el Brighton & Hove Albion FC, al que le ha bastado un gol de Malick Yalcouyé de cabeza en la segunda mitad para decidir el encuentro.

Tuvo hasta tres buena ocasiones el cuadro inglés en la primera media hora. Verbruggen sacó la más clara del Getafe en el primer tiempo tras un punterazo de Iván Azón y entre David Soria y el palo evitaron el 0-1 justo antes del descanso.

PUEDE INTERESARTE Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados y un doble homenaje

Tras el paso por vestuarios, Hadjam estrelló un balón en el larguero y Yalcouyé anotó el 0-1 a los 64 minutos colándose entre Mojica y Djené para cabecear contra el larguero y superar a David Soria.

La reacción del Getafe fue prácticamente nula. De hecho. Boselli evitó el segundo y Osman golpeó al aire cuando sólo tenía que empujarla ante un Getafe que sólo ha sumado 1 punto en tres jornadas y que venía, además, de un doloroso 2-5 ante el Lugano en su anterior partido europeo.

Rivales del Getafe CF en Conference y cuántos puntos necesita

Cabe recordar que la Conference, a diferencia de la Champions y la Europa League, sólo tiene seis partidos en su Fase Liga, que acaba de llegar a su ecuador y culminará en el mes de diciembre, un mes antes que las otras dos competiciones. Es decir, que el Getafe ya se ha quedado prácticamente sin margen de error.

En los dos cursos anteriores, los últimos equipos que se metieron en el top 24 para disputar el playoff necesitaron 7 puntos y una diferencia de goles de -2 y -3, respectivamente. Es decir, que las cuentas del equipo madrileño son claras: está obligado, como mínimo a ganar dos partidos.

Y el calendario, ahora sí, será más favorable a corto plazo. Tras el parón visitará al FC Iberia 1999 en la cuarta jornada, un equipo georgiano que en teoría debería ser bastante inferior a los azulones. En la jornada 5 recibirán al Inter Escaldes de Andorra, otro rival al que deberían ser muy superiores. Y en la última, eso sí, acabarán la Fase Liga nada menos que visitando al Ajax, por lo que sus cuentas más evidentes pasan por ganar los dos próximos duelos.