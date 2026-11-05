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Alineaciones confirmadas del Getafe CF y el Brighton en la jornada 3 de la fase liga de la Conference

El Coliseum, listo para el Getafe - Brighton
El Coliseum, listo para el Getafe - Brighton. GCF
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La jornada 3 de la fase liga de la UEFA Conference League pone a prueba al Getafe CF de José Bordalás después de haber recuperado buenas sensaciones el pasado domingo ante el Sevilla FC. Bajaban las aguas revueltas por el sur de Madrid tras la dolorosa derrota ante el Lugano, la goleada recibida en San Mamés y la eliminatoria ante la Lebrijana en la que acabó con el agua al cuello. Los azulones se redimieron en el Coliseum y este jueves vuelven para jugar ante el Brighton & Hove Albion, la gran revelación de la Premier League hasta ahora.

Llega a tierras madrileñas un Brighton que tropezó en su visita al Jablonec la pasada jornada, sacando apenas un punto tras un empate sin goles. En su liga, sin embargo, camina con pasos de gigante y es tercero, solo por detrás de los todopoderosos Manchester City y Arsenal. El pasado fin de semana, precisamente, se impuso por la mínima a los de Enzo Maresca en el Ettihad Stadium.

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El Coliseum, listo para el Getafe - Brighton. GCF

El once confirmado de José Bordalás

Bordalás, que asegura tener una plantilla muy corta para tres competiciones, realiza cuatro cambios con respecto al partido ante el Sevilla, sabedor de que o gana o tendrá complicado pasar de la fase liga. Entran Kiko Femenía por Dani Carvajal -que no está inscrito en la competición-, Mojica por Valou, Mangala por Francho Serrano e Iván Azón ocupará el lugar de Enes Ünal en la punta de ataque.

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El Getafe sale con: David Soria; Kiko Femenía, Boselli, Djené, Mojica; Mangala, Gudelj; Andrés García, Satriano, Ramón Terrats; e Iván Azón.

En el banquillo azulón esperarán su turno Letacek, Ferrer, Davinchi, Sazonov, Abqar, Mario Martín, Borja Mayoral, Francho García, Enes Ünal, Valou y Risco.

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La alineación titular del Brighton

Fabian Marc Hürzeler sale en el Coliseum con: Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, Hadjam; Gross, Boscagli, Ayari; Yalcouye, Georginio Rutter y Hinshelwood. Realiza cinco cambios con respecto al once que salió de inicio ante el Manchester City el pasado fin de semana.

En el banquillo estarán Steele, McGill, Osman, Kostoulas, Gómez, De Cuyper, O'Riley, Vuskovic, Nti e Ibrahim.

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