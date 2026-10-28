"Hace un mes me dijo que ya casi estaba y ahora, otro mes más", explica Bordalás

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Juanmi Jiménez sigue desaparecido. El delantero del Getafe CF lleva sin jugar un partido oficial desde el pasado mes de enero, hace ya casi diez meses, y tampoco está previsto que reaparezca durante las próximas semanas. Una lesión de rodilla le apartó de los terrenos de juego y ni siquiera José Bordalás es capaz de arrojar algo de luz a su posible reaparición.

El técnico azulón ha pasado este miércoles por sala de prensa en la previa del partido ante la Lebrijana, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey. Ahí, entre otras cosas, le han preguntado por el estado del delantero sin ser capaz de responder con demasiada certeza.

"La verdad es que tendríais que preguntárselo al cuerpo médico, porque realmente ahora mismo no os podría decir en el momento que está", dijo Bordalás en primer término.

Qué pasa con Juanmi Jiménez y qué lesión tiene

El caso es que Juanmi, según ha contado el propio técnico, estuvo cerca de reaparecer a principio de curso, pero todo se ha vuelto a complicar: "Hace casi un mes estuve hablando con él y me dijo que ya casi estaba para entrenar con el grupo. No sé lo que ha ocurrido posteriormente, me hablan de que nuevamente tiene que estar un mes más sin pisar el césped".

Bordalás no sólo admite que el estado de Juanmi es una incógnita, sino que ni siquiera saber si volverá a jugar al fútbol: "La verdad es que ahora mismo lo desconozco. No sé cuándo estará y si volverá a estar", añadió, dejando su futuro en el aire.

A sus 33 años, Juanmi lleva sin jugar un partido desde el pasado 18 de enero de 2026, cuando disputó 18 minutos ante el Valencia en la vigésimo jornada liguera. Fue suplente en los dos partidos posteriores y desapareció de las convocatorias a partir del 22 de febrero, sin parte médico de por medio, debido a una lesión de rodilla de la que no se sabe demasiado. Acaba contrato en junio de 2027, por lo que no está nada claro que vuelva a vestir la camiseta del Getafe.