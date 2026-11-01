Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 12:49h.

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Los elegidos para un encuentro de máxima tensión. El Getafe y el Sevilla, a través de sus respectivos medios oficiales, han confirmado sus alineaciones para el encuentro correspondiente a la jornada 11 de LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, ambos técnicos presentan multitud de novedades respecto a la Copa del Rey.

Después del pase de ambos equipos, el Getafe sufriendo mucho más ante la Lebrijana (2-3) que el Sevilla ante el Sporting de Hortaleza (0-3), tanto José Bordalás como Luis García Plaza recuperan para este domingo su esquema y sus jugadores más habituales, intentando conseguir un triunfo que les otorgue tres importantes puntos para la clasificación.

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La alineación del Getafe ante el Sevilla

El conjunto azulón llega a la cita de este domingo con José Bordalás muy enfadado por el rendimiento de su plantilla en las últimas citas lejos de LALIGA. El técnico, que estuvo en las quinielas del Sevilla en los últimos veranos, no está nada contento con su equipo y así lo ha demostrado en sus últimas comparecencias.

Para este domingo, Bordalás no puede contar ni con Juanmi Jiménez -y su extraña lesión-, ni con Uche, ni con Zaid Romero, además de perder a Johan Mojica y Mario Martín por sanción.

Con todo ello, el Getafe presenta el siguiente once: Soria; Andrés García, Carvajal, Gudelj, Djené, Boselli; Valou, Francho, Terrats; Satriano y Unal.

La alineación del Sevilla ante el Getafe

Por su parte, Luis García Plaza llega al encuentro en el otro extremo de Bordalás. El técnico está encantado con el rendimiento de sus jugadores e incluso este pasado sábado en sala de prensa bromeaba sobre la cantidad de halagos que estaba repartiendo hacia sus jugadores: "No me gusta esto, eh, son muchos piropos", decía.

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El entrenador llega prácticamente con toda su plantilla disponible a excepción de Marcao, eternamente lesionado, y Miguel Sierra, al que no se le espera pronto tras su operación reciente. Además, el entrenador ha sumado a la lista de 24 a Loren, joven guardameta argentino, ante el partido del Sevilla Atlético esta misma jornada.

Con todo ello, el Sevilla sale con el siguiente once: Odysseas, Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Ejuke, Félix, Isaac y Stassin.