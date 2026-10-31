Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 12:28h.

El entrenador quiso mandar un mensaje de apoyo a los afectados antes de empezar la rueda de prensa previa al Getafe - Sevilla

La apuesta por la cantera, un nuevo modelo consensuado entre García Plaza y el Sevilla FC

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Luis García Plaza ha querido tener un detalle con los afectados por el accidente de tren de Urda, en Toledo. Una tragedia que se ha llevado la vida de 69 personas, aunque todavía permanecen activas 67 denuncias más por desaparición. Mientras tanto continúan las labores de identificación e investigación, con la Guardia Civil de nuevo trabajando sobre el terreno -con perros- para seguir con las labores de búsqueda. El de este sábado será el último de los tres días de luto decretados por el Gobierno, para el que apunta a ser la mayor catástrofe ferroviaria de la historia de nuestro país.

Al igual que ocurriera con Adamuz, el recuerdo de todo lo ocurrido en Urda permanecerá imborrable en la memoria de todos los españoles. Una tragedia que puede suponer un antes y un después en el rumbo del país, pero que especialmente ha hecho que muchas personas se replanteen el porqué de las cosas. Luis García Plaza se ha querido sensibilizar con ellos y antes de empezar la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe quiso mandar un mensaje de apoyo a todos los afectados.

"Quiero mandar mi pésame a todas las familias que han sufrido esto que nos ha pasado. También mandar un mensaje de esperanza a todos los que tienen algún desaparecido o herido importante y ojalá que cuantos más podamos encontrar mucho mejor. Nosotros hacemos como cualquier persona, seguir con su vida y su trabajo, siempre con la memoria de lo que nos ha pasado. Nos va a afectar a todos y al que no le afecte es un insensible. Estar con ellos y nada más", argumentaba el entrenador en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

Este sábado se ha conocido que el número de personas hospitalizadas tras el accidente ferroviario en Urda ha descendido a 34, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 69. Según los últimos datos facilitados por los órganos competentes, 15 de los heridos permanecen ingresados en UCI y 19 en cama convencional.