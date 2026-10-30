Álvaro Borrego 30 OCT 2026 - 10:23h.

El suizo volvió a marcar en partido oficial once meses y 21 días después

Los seis 'premios' de Luis García Plaza en el Sporting de Hortaleza - Sevilla

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Rubén Vargas fue el autor de uno de los goles del triunfo del Sevilla FC contra el Sporting de Hortaleza. Un tanto que ponía fin a su sequía goleadora, dado que no marcaba en partido oficial desde el ocho de noviembre de 2025. Casi un año inédito en esa faceta y con un sinfín de capítulos cargados de incertidumbre entre medias, condicionado por las constantes lesiones y los rumores de una salida que nunca terminó de cuajar. Una vuelta de hoja a los intereses del propio equipo y especialmente para Luis García Plaza, que recupera a todo un referente en el vestuario justo en el momento de plenitud competitiva de la plantilla.

Vargas llegó en enero de 2024 procedente del Augsburgo por un traspaso ligeramente superior a los dos millones de euros, asegurándose una de las fichas más altas de la plantilla. Desde entonces se convirtió en uno de los jugadores franquicia, pero las necesidades económicas del club obligaron a ponerlo en el mercado. Incluso Luis García Plaza dijo el pasado mes de enero que era "incapaz" de asegurar si seguiría o no. El hueco que generaría si se cumplía el traspaso que anhelaba el Sevilla sería bastante alto por plusvalía y sueldo liberado.

Sin embargo, en el Sevilla siempre tuvieron claro que es un futbolista que tiene mercado y lo seguirá en el futuro, de ahí que no contemplasen regalarlo ni malvenderlo por las cifras que tasaron al jugador: unos 15 millones de euros. En enero no cuajaron las ofertas y en verano tampoco, dado que Olympiacos nunca terminó de dar un paso al frente, por lo que terminó apostando por su continuidad.

El extremo parece superado definitivamente los problemas de rodilla que le impedían trabajar con normalidad y que le han mantenido en el dique seco en este inicio de temporada. Ese ha sido precisamente uno de los grandes retos del entrenador, quien aseguró a principios de septiembre estar "empecinado" en recuperar la mejor versión del suizo, como así se lo llegó a transmitir al propio futbolista.

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De hecho esa fue una de las preguntas de la rueda de hace casi dos meses, cuando aún estaba ausente el extremo. "Estoy esperando que podamos tirar hacia adelante con él cuanto antes. Rubén siempre es importante. Se lo he transmitido a él y lo he transmitido desde que llegué. Hay que recuperar su mejor versión y en eso me voy a empecinar de darle toda la confianza, pero hasta ahora no podemos contar con él", argumentaba García Plaza en la previa del duelo contra el Valencia. Y ahora lo devuelve con goles. Casi un año después.