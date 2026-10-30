La apuesta por la cantera, un nuevo modelo consensuado entre García Plaza y el Sevilla FC

Álvaro Borrego 30 OCT 2026 - 15:30h.

El entrenador sigue apostando por la cantera, que ha dejado 30 millones en ventas en dos años

La emocionante charla de García Plaza antes del Sevilla-Osasuna: "Por los cojones me ganan en eso"

Compartir







La apuesta por la cantera es uno de los grandes motores del Sevilla FC para esbozar su futuro a corto o medio plazo. La delicada situación económica que atraviesa o ha atravesado la entidad durante sus últimos años, obligada a regalar o desprenderse de la rémora que le asfixiaba, ha instado al club a volver dos décadas atrás, cuando los canteranos nutrían deportiva y económicamente al primer equipo. Una nueva estrategia que está ayudando en la regeneración de la sociedad, habiendo permitido ingresar algo más de treinta millones en los dos últimos veranos. Un escenario consensuado, de base, en el que Luis García Plaza está teniendo un peso fundamental. Sin ir más lejos, el valor de todos los canteranos juntos suma cerca de 50 millones.

Este jueves salieron de inicio Iker Muñoz, que debutó en partido oficial, y participaron en la segunda mitad otros como Manuel Ángel o Ibra Sow, los tres debutantes en el primer equipo. También tuvieron continuidad Nico Guillén o Manu Bueno, cada vez más importante en la escala de rotación. Una apuesta que no únicamente se ciñe a los partidos de zozobra, dado que a Luis García Plaza no le ha temblado el pulso a la hora de confiar en Miguel Sierra, quizás el mayor argumento del Sevilla FC en el inicio de temporada, o por el propio Oso, que sin la regularidad que le brindó el entrenador no habría dejado diez millones en las arcas del club.

A todo ello hay que sumarle el paso al frente que han dado otros futbolistas como Andrés Castrín, entre los cinco futbolistas con más minutos de la primera plantilla, Kike Salas, el central más en forma de la entidad, o Isaac Romero, quien por momentos parece ser aquel canterano que tanto maravilló en el año de su debut partiendo por detrás de En-Nesyri.

Sobre esta nueva realidad del Sevilla FC hablaba Luis García Plaza este jueves, demostrando que esto no es algo casual: "El club está para que sigamos mirando a la cantera. Hablo mucho con Agustín y con Diego, hoy han debutado tres y estarán contentos y emocionados. Siempre es importante que causaran buena impresión, así se lo dije en pretemporada y así ha sido hoy", argumentaba el entrenador, satisfecho por el trabajo de los más jóvenes: "Han jugado con actitud y ganas, intentando hacer las cosas como queremos hacerlas. Ha sido un partido serio e intenso y nos viene muy bien, en la Copa hay que marcarse el objetivo de competir, competir y competir y a partir de ahí ya vemos hasta dónde somos capaces de llegar".