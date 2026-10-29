Basilio García Sevilla, 29 OCT 2026 - 10:51h.

El plan sevillista no se ha visto afectado tras la cancelación de los partidos del miércoles

La posible alineación del Sevilla en su debut en Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza

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La Copa del Rey vuelve este jueves tras el desafortunado parón del miércoles. La RFEF decidió cancelar todos los encuentros que se disputarían horas después del trágico accidente ferroviario de Urda, pero la gran mayoría han pasado a este jueves en la que será una ‘súper jornada’ copera. En todos los partidos habrá recuerdos a las víctimas, y uno de los encuentros más relevantes es el que jugará el Sevilla FC ante el Sporting de Hortaleza en Alcalá de Henares.

El equipo sevillista tendrá un recuerdo especial para las víctimas en su debut copero. En concreto, el equipo jugará con su equipación roja y sobre la manga los jugadores llevarán el tradicional brazalete negro en recuerdo de los fallecidos y se guardará un minuto de silencio antes del pitido inicial. Además, este jueves por la mañana ha compartido el club en su cuenta de redes sociales un montaje de su camiseta con una leyenda sobre el pecho: “En memoria de las víctimas del accidente de Urda”, bajo el logotipo de la competición y sobre un lazo negro.

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Para el Sevilla tiene un significado especial este encuentro, ya que los trenes siniestrados tenían como destino la Estación de Santa Justa, a apenas varios centenares de metros del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Además, hasta hace poco era habitual que el equipo se desplazara en AVE a la capital de España, utilizando la misma línea ferroviaria, pero de un tiempo a esta parte se ha optado por el avión.

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De hecho, tal y como estaba previsto, viaja en vuelo chárter hacia Barajas para regresar tras el partido, curiosamente en la misma aeronave en la que el Real Betis hizo el mismo viaje este miércoles, aunque los verdiblancos no llegaron a jugar por la suspensión de su partido en Alcorcón ante el CDA Navalcarnero y regresaron a la capital de Andalucía antes de lo previsto.

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El luto del Sevilla

El club nervionense fue de los primeros en reaccionar cuando se conoció la trágica noticia. Los jugadores guardaron un minuto de silencio en el entrenamiento matinal del miércoles y rápidamente se suspendió la rueda de prensa de Luis García Plaza.

Durante la tarde, se mantuvieron a la espera de noticias por si se producía la suspensión de los partidos del jueves, pero finalmente la RFEF decidió mantenerlos y, con el corazón en un puño, la pelota volverá a rodar en territorio nacional cuando aún se lloran las múltiples pérdidas producidas en Urda.