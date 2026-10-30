Pepe Jiménez Sevilla, 30 OCT 2026 - 08:17h.

El técnico motivó a sus jugadores con un claro mensaje en la previa

La apuesta de goles entre Isaac Romero y Luis García Plaza

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Si algo ha conseguido Luis García Plaza desde su llegada al Sevilla, además de resultados, es la confianza de su público y, especialmente, de sus jugadores. El que fuese entrenador del Alavés ha entendido a la perfección lo que necesitaba su equipo y durante el camino ha ido dejando mensajes tan importantes como el que dio en la previa de la última cita ante Osasuna, donde intentó (y consiguió) motivar a los suyos para volver a vencer: "Me van a ganar por los cojones".

En unas imágenes ofrecidas por la entidad blanquirroja, se puede ver a Luis García Plaza en la previa del encuentro ante Osasuna charlando con sus jugadores recordando que "después del vídeo que hemos visto, hay poco que decir, pero si no lo digo, no soy yo".

"Me apetece transmitiros algo", decía el entrenador del Sevilla mientras paseaba por el vestuario. "Creo que el partido reúne muchísimas cosas motivantes. Aunque sea la jornada 10, reúne muchas cosas: jugamos en casa, la gente está con vosotros, tenemos la corriente a favor. Si vamos de verdad, si apretamos, si somos un equipo que nos exigimos al máximo, la gente nos lleva en volandas", comentaba antes de insistir en que "es un partido que nos pone de puta madre".

Con gestos, con ilusión, con exigencia, García Plaza continúa argumentando que "cuando activamos el 'modo supervivencia', somos un equipo jodidísimo. Lo dicen ellos, eh. Meteros en el partido, ganar los duelos. Si este equipo gana duelos... ¿A eso nos van a ganar a nosotros? Por los cojones nos van a ganar en eso".

"Cuando tengamos la pelota, verticales, a tocar, a llegar, a correr, a robar, todas esas cosas. Si hay un balón parado ofensivo: me cago en mi puta vida, esto tío no me remata a mi por mis santos cojones", seguía diciendo ultramotivado el técnico.

Antes de finalizar su charla, que seguía con atención hasta Miguel Sierra -lesionado-, el entrenador blanquirrojo les recordaba a los suyos que "somos un buen equipo cuando vamos al mil por mil. Meteróslo, porque es un partido con muchas cosas para dar el máximo".

Tal era la motivación que, tras el calentamiento, hasta Julio Díaz -con muchos menos minutos de lo esperado- gritaba en el vestuario: "Tres puntos importantes hoy, eh. Vamos, eh, vamos".

Un claro gesto de que, al menos de momento, García Plaza tiene a este Sevilla más que enchufado.