Pepe Jiménez Sevilla, 30 OCT 2026 - 07:58h.

Ambos conjuntos presentarán alineaciones muy diferentes a las de la Copa del Rey

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Un duelo de alta tensión. El Getafe recibe este domingo al Sevilla en El Coliseum en una cita en la que, tras sus respectivos encuentros en la Copa del Rey, José Bordalás se reencontrará con el que podría haber sido su equipo durante los últimos veranos.

Porque el aún técnico del Getafe ha estado en la agenda del Sevilla en repetidas ocasiones y este domingo, más allá de conseguir tres puntos, tendrá un motivo más para intentar vencer: demostrar que algún día se equivocaron al no apostar por él.

En el otro banquillo estará Luis García Plaza, hombre por el que sí apostaron y hombre que ha conseguido cambiar radicalmente la situación de un Sevilla que quiere sumar de tres para seguir en la zona alta de la clasificación.

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Las novedades del Getafe

El conjunto azulón, sin contar con la Copa del Rey, llega al encuentro tras sumar únicamente dos empates (uno en LALIGA y otro en Europa League) en sus últimos cinco encuentros, siendo su última victoria el 20/09 ante el Málaga en El Coliseum.

Con apenas nueve puntos logrados hasta ahora, los de Bordalás escapan del descenso por la mínima y esperan cambiar toda la dinámica este domingo ante un Sevilla que, aunque el pasado año ganó en El Coliseum, ha tenido serias dificultades para sumar -ganase o no- en su visita al terreno azul.

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Para ello, Bordalás no podrá contar ni con Mojica, ni con Mario Martín -ambos sancionados- ni con los lesionados Juanmi Jiménez, Uche ni Zaid Romero. Tocará apostar por un once con varios puntos de interés.

David Soria estará en portería; en línea de tres centrales esperamos a Carvajal, el exsevillista Nemanja Gudelj y Djené; Andrés García y Davinchi estarán en los carriles y Mangala junto a Francho en el medio; arriba, con la ayuda de Terrats, Unal y Satriano buscarán los goles.

El posible once del Getafe ante el Sevilla: Soria; Carvajal, Gudelj, Djené; Andrés García, Mangala, Terrats, Francho, Davinchi; Unal y Satriano.

Las novedades del Sevilla

El Sevilla, por su parte -y sin contar la Copa- llega en su mejor momento desde hace varios años. Luis García Plaza parece haber conseguido hacer un equipo competitivo, comprometido con la causa y que, si sigue así, pronto podrá olvidarse del descenso para intentar optar a algo más.

Para el encuentro, el técnico del Sevilla no podrá contar con Marcao, que sigue lesionado, ni con Miguel Sierra, al que no se le espera pronto, siendo el esquema el elegido la principal incógnita para este partido.

García Plaza apostó por un 1-4-4-2 ante Osasuna con Isaac Romero como mediapunta, pero jugando como visitante y ante el siempre complicado Getafe, el técnico podría optar por volver al 1-4-2-3-1 para intentar tener más fortaleza en la zona de medios.

Por ello, apostamos por Odysseas Vlachodimos en portería; el ex del Getafe Juan Iglesias en banda con Castrín, Kike Salas y Suazo completando la zaga; para el centro, Lucién Agoumé estaría acompañado de Kochorashvili o Manu Bueno y Fofana partiría como mediapunta; dejando que arriba estén Ejuke, Félix y Lucas Stassin.

El posible once del Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili/Manu Bueno, Fofana; Ejuke, Félix y Lucas Stassin.