Basilio García Sevilla, 29 OCT 2026 - 22:57h.

Las notas de los pupilos de Luis García Plaza en el debut copero

En vídeo, el golazo de falta directa de Pepe Tejero que adelantó a la Lebrijana ante el Getafe

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El Sevilla FC ha completado el trámite y estará en la segunda ronda de la Copa del Rey tras imponerse sin sobresaltos al Sporting de Hortaleza, equipo de la primera autonómica de la Comunidad de Madrid. Robbie Ure, Peque y Rubén Vargas certificaron el triunfo.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los madrileños.

Fran González (6): Debut oficial. Muy pendiente en el escaso peligro que provocó el Sporting de Hortaleza.

Carmona (5): Provocó el penalti del 0-2 en una de sus potentes subidas. Muy fallón con la pelota en el pie, como es habitual en él, y hasta con las manos sacando de banda.

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Sangante (5): Es oficialmente el tercer central en la lista de preferencias del Sevilla. Tiende a meterse en algún lío gratuito, pero acompañó bien al equipo en ataque.

Iker Muñoz (5): Debut en partido oficial con el Sevilla, por delante de Fabio Cardoso. Está verdecito pese a sus 22 años, pero le gusta a Luis García Plaza. Fue mejorando hasta acabar el partido con solvencia.

Julio Díaz (5): Había ganas de verlo como titular, pero tendrá que mejorar mucho para disputarle el puesto a este Suazo.

Kochorashvili (6): Interesante aportación en el balcón del área, clarividente abriendo la pelota en situaciones en las que el Sporting acumulaba defensas. Algo más de una hora de partido para él.

Nico Guillén (6): Volvió a la titularidad con el primer equipo y firmó una aceptable hora de partido. Activo con la pelota y pendiente en defensa. Buenas coberturas.

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Alfon (5): Asistencia en Alcalá de Henares y poco más. Se le ve como desconectado del equipo. Mejor por la derecha.

Peque (8): No falló desde el punto de penalti para hacer el segundo y que el partido pasara a ser un paseo para el Sevilla. Buena recuperación y asistencia a Vargas en el tercero. Fue el mejor y se apunta.

Rubén Vargas (7): El terreno de juego no era el mejor para él, pero estuvo activo, tuvo llegadas y marcó el tercer gol. Va mejorando, aunque la vara de medir de este jueves no sea la más válida de todas.

Robbie Ure (6): Buen gol para desatascar al Sevilla, adelantándose a la defensa. El delantero vive del gol y estuvo cerca del doblete, pero no anduvo demasiado fino en la definición.

Suplentes:

Guridi (6): El ex del Alavés volvía a jugar después de su lesión. Media hora a buen nivel. Lo que suele aportar.

Fabio Cardoso (5): Sus primeros minutos oficiales, y quizás los últimos. Una incorporación interesante y pocos problemas atrás.

Manu Bueno (6): Dio continuidad al juego. Está a buen nivel.

Manuel Ángel (5): El cuarto debutante. Salió con todo el pescado vendido.

Ibra Sow (5): Y el quinto debutante. Estuvo cerca de marcar con un buen remate.

Entrenador:

Luis García Plaza (6): El Sevilla sigue ganando. Trámite solventado con suficiencia, sin liarse y pudiendo reservar a todos los jugadores que lo necesitan de cara al partido de Getafe del próximo domingo. Sin lesiones, pudo dar minutos a jugadores que necesitan ritmo.