Pepe Jiménez Sevilla, 29 OCT 2026 - 16:56h.

Alex Mateos atendió a 'DAZN' en la previa del encuentro ante el Sevilla

Horario y dónde ver el Sporting Hortaleza - Sevilla de la primera ronda de Copa del Rey

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El nuevo formato instalado hace años en la Copa del Rey nos abre historias que antes, difícilmente, podíamos vivir. Una de ellas será la que se podrá presenciar esta noche entre el Sporting de Hortaleza y el Sevilla FC, dos equipos con una distancia enorme en lo económico, con dos objetivos muy diferentes y con mensajes que no son nada habituales en el fútbol: "Ojalá juegue Fofana".

Ha sido Álex Mateos, mediapunta del Sporting de Hortaleza, el que ha mostrado su deseo de encontrarse con un jugador del talento de Fofana este jueves en el césped. "Soy mediapunta, el mediocentro defensivo del Sevilla es Fofana, ojalá juegue... pero ojalá no", decía entre risas en su entrevista para DAZN.

El mediapunta del conjunto madrileño confesaba que "el fútbol no me da de comer" y que compagina sus actuaciones en el Sporting de Hortaleza con dos trabajos: frutero y entrenador de equipos inferiores.

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Álex destaca que actualmente se encuentra entrenando al infantil de primer año del Sporting de Hortaleza y aunque reconoce que le encantaría jugar, entiende que no es sencillo. "Yo soy entrenador, el míster nos ha convocado a todos, pero solo jugamos 16. Entiendo que es un marrón".

Finalmente, el jugador desvela que desde el Sevilla no le han transmitido nada sobre el intercambio de camisetas (a veces se mandan listas de deseos solicitando camisetas), pero que "cualquiera nos hará ilusión".

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En el fútbol, como bien decía el presidente del Sporting de Hortaleza en sus entrevistas matinales, "cualquier cosa es posible", pero esta historia de Álex Mateos confirma que si los locales consiguen eliminar al Sevilla será una de las historias más emocionantes y llamativas de la Copa. García Plaza deberá advertir a sus jugadores para evitar sustos innecesarios.