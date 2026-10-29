Pepe Jiménez Sevilla, 29 OCT 2026 - 19:36h.

Luis García Plaza cambia por completo su alineación respecto a LALIGA

El S. Hortaleza devuelve el coste de las entradas a los aficionados del Sevilla afectados por el accidente de tren

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Muchas novedades para la Copa del Rey. El Sporting de Hortaleza y el Sevilla han confirmado sus alineaciones, a través de sus medios oficiales, para el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey y, como se esperaba en la previa, Luis García Plaza introduce multitud de novedades en su once.

Después del enorme esfuerzo realizado ante Osasuna y con la cita ante el Getafe el próximo domingo, Luis García Plaza advertía en su última aparición ante los medios -no compareció en la previa tras el desgraciado accidente de tren vivido en Toledo- que necesitaría a todos sus hombres disponibles para esta semana y así lo ha demostrado con su alineación.

El técnico, que dejó en Sevilla a futbolistas con más carga o necesitados de recuperación tales como Kike Salas, Lucién Agoumé, Gabriel Suazo o Lucas Stassin, cambia por completo su once respecto al lunes ante un Sporting de Hortaleza que no se dejará nada en el bolsillo ante el partido más importante de su historia.

La alineación del Sporting de Hortaleza ante el Sevilla

Porque tal y como aseguraba Miguel Romón en su entrevista en Libre y Directo, el Sporting de Hortaleza cree que puede eliminar al Sevilla este jueves porque "en el fútbol todo es posible, por eso nos gusta tanto el fútbol".

"Es el partido más importante en nuestra historia; ya le he dicho a Del Nido Carrasco que han tenido muy mala suerte con el sorteo", bromeaba en la citada entrevista antes de conocer un once que era un "marrón" para su entrenador según Alex Mateos, uno de los jugadores del club.

En estas, y con toda la plantilla convocada, el Sporting de Hortaleza presenta el siguiente once: (Alineación por confirmar).

La alineación del Sevilla ante el Sporting de Hortaleza

Por su parte, Luis García Plaza modifica radicalmente su alineación respecto a la última cita ante Osasuna e intentará, siempre que el resultado lo permita, ahorrar carga en las piernas de futbolistas importantes e indispensables para seguir en la zona alta de la clasificación.

La escena permitía que jugadores como Fran González, que llegó del Real Madrid el pasado verano, disputase sus primeros minutos oficiales con el Sevilla, además de dar oportunidad a futbolistas menos habituales como Peque Fernández o incluso Arouna Sangante, desaparecido de las últimas alineaciones.

Con ello, el Sevilla sale al campo con: Fran González; Carmona, Sangante, Iker Muñoz, Julio Díaz; Kochorashvili, Nico Guillén; Alfon, Vargas, Peque y Robbie Ure.