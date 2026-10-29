Pepe Jiménez Sevilla, 29 OCT 2026 - 17:12h.

El Sevilla devolvió alrededor de 200 entradas al Sporting de Hortaleza

Accidente, vuelo y suspensión; el minuto a minuto del Betis en su viaje relámpago a Madrid

Compartir







El Sevilla no estará solo este jueves en la Copa del Rey. El conjunto blanquirrojo, como es habitual, contará con multitud de aficionados sevillistas en la grada en esta primera ronda de Copa, pero lo hará, posiblemente, con algunos menos de los que se esperaban. El día y la hora no ayudaban, y el desgraciado accidente vivido este pasado miércoles en Toledo tampoco: "Les hemos devuelto el dinero, por supuesto".

Porque tal y como ha desvelado Miguel Romón, presidente del Sporting Hortaleza, en su entrevista en Libre y Directo, el humilde club madrileño ha devuelto el dinero a varios seguidores del Sevilla afectados por el desgraciado accidente de tren vivido este pasado miércoles, sea por su presencia en los vehículos o sea por los problemas ocasionados posteriormente, como cortes de vías o cambio en los viajes.

En este sentido, el máximo mandatario ha señalado en la citada entrevista que este jueves quedaban alrededor de 200 localidades aún a la venta, todas ellas devueltas por el Sevilla tras no ser vendidas o, como decíamos, liberadas tras los últimos sucesos.

"Con el precio de la entrada, de 30 o 25 euros, nosotros no hemos querido hacer caja", decía Romón insistiendo en que "para nosotros esto no es un beneficio económico, sino una fiesta del fútbol".

El mensaje de Romón a Del Nido Carrasco

Mucho más animado, Romón comentaba que durante el almuerzo con la directiva del Sevilla le había dicho a Del Nido Carrasco que sentía "la mala suerte que han tenido en el sorteo, espero que el año que viene les toque un equipo que no seamos nosotros".

"Es nuestra primera vez en la Copa del Rey a estas alturas, es el partido más importante de nuestra historia", decía el presidente antes de recordar que "nosotros estamos en Primera Autonómica, la sexta división. En juveniles sí estamos en División de Honor y jugamos Copa o partidos contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid".