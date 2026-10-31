Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 14:11h.

El guardameta de 20 años es internacional por las categorías inferiores de Argentina

El lado más humano de García Plaza y el accidente de tren de Urda: "Al que no le afecte es un insensible"

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Luis García Plaza ha confeccionado una convocatoria de 24 jugadores para el duelo de este domingo contra el Getafe. Un partido de trascendental importancia para el Sevilla FC, que podría incluso escalar alguna posición más si gana y Real Betis o Real Sociedad caen en sus respectivos encuentros. En lo que se refiere a la lista, y respecto a la citación frente al Sporting de Hortaleza para el partido de la Copa del Rey del pasado jueves, regresan Kike Salas, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé y Lucas Stassin. Una citación que cuenta con la gran novedad de Lorenzo Joel Luchino, canterano que se estrena por primera vez en un viaje con el entrenador madrileño.

Lorenzo Luchino es de la generación 2006 y nació en Córdoba, Argentina, aunque desde muy temprana edad cruzó el charco para vivir junto a su familia en España. Sus primeros pasos los dio en Estudiantes de Río Cuarto, pero por motivos laborales sus padres decidieron emigrar a Europa. El lugar elegido para una nueva vida fue en Málaga, siendo el CD Puerto Malagueño su primer club hasta que a mediados de 2022 firmó por el Sevilla FC. Un guardameta de más de 190 centímetros con un gran juego aéreo y un buen dominio con los pies.

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En su día desestimó la posibilidad de jugar con las categorías inferiores de la selección española y hace un par de años llegó a debutar con la sub17 de Argentina. La temporada pasada terminó siendo el titular del Sevilla Atlético y esta campaña ha participado en dos encuentros con el filial, ambos con empate. En enero de 2025 llegó a ser convocado con el primer equipo para el duelo contra el Oviedo y esta vez 'debutará' en una lista con Luis García Plaza.

La lista completa la forman: Odysseas, Fran González, Loren, Juan Iglesias, Carmona, A. Castrín, Kike Salas, Sangante, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Kochorashvili, Fofana, Guridi, Manu Bueno, Peque, Alfon, Ejuke, Vargas, Félix, Isaac Romero, Stassin y Robbie Ure.