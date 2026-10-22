Dura derrota en casa ante el Lugano pese a que empezó ganando

El Getafe pone fecha al fichaje de Sergio Ramos

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Desastre europeo del Getafe CF. El cuadro azulón, que arrancó su andadura en la Conference League con un sufrido empate en Craiova, ha cosechado este jueves su primera derrota en la tercera competición de la UEFA. Y muy dura, pues el FC Lugano se ha impuesto nada menos que 2-5 en el Coliseum en un duelo en el que los azulones se adelantaron en el primer minuto, pero se vieron completamente superados de manera inmediata.

Iván Azón adelantó al Getafe aprovechando el regalo de un jugador del cuadro suizo en los primeros instantes del encuentro. El delantero recogió la pelota en zona de tres cuartos y, desde fuera del área, se inventó un gran derechazo con rosca que se coló por el palo largo de Von Ballmoos.

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A priori, un escenario idílico, más aún conociendo las características del equipo de José Bordalás. Pero en Europa no hay fama que valga. Y es que el Lugano sacó de centro y Albian Ajeti hizo el empate de manera inmediata, rematando con el pecho en el área pequeña un buen centro desde la izquierda.

Apenas unos instantes después, en el 7', el Lugano anotó el 1-2 aprovechando otro desajuste defensivo azulón. Ajeti remató a medias, David Soria se quedó en tierra de nadie y Cimignani hizo el segundo gol en el Coliseum. Por si fuera poco, el propio Ajeti firmó también el tercero a los 26 minutos de encuentro. Un desastre.

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El Lugano endosa una manita al Getafe

Se quedó tocado en lo anímico el equipo español, sin capacidad de reacción. Fue a más el Lugano en la segunda mitad, cuando Uran Bislimi anotó el cuarto a los 50 minutos y dejó el partido prácticamente visto para sentencia.

Borja Mayoral redujo distancias en el 74' aprovechando un paupérrimo despeje del portero visitante a la salida de un córner, pero Kevin Behrens instauró el 2-5 definitivo en el descuento gracias a un error incomprensible de Valou. Una dolorosa manita que deja al Getafe con 1 punto en dos jornadas.