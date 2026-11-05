Rueda de prensa posterior al Real Sociedad - Olympique de Lyon

Las notas de la Real Sociedad: tres notables y tres suspensos

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Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, pasó por sala de prensa tras el empate ante el Olympique de Lyon en Anoeta (1-1), en un partido que sigue dejando al cuadro donostiarra en tierra de nadie y con sólo una victoria en la Europa League y que, para colmo, acabó con tres jugadores en la enfermería.

El primero fue Carlos Soler, que se cayó a última hora de la convocatoria "por enfermedad", según anunció el propio club. Tras el encuentro, Matarazzo confirmó que había dado positivo en covid: "Veremos cómo avanza, entrenó bien y tiene coronavirus. Estaba mal hoy, no durmió bien, pero esperemos que llegue a tiempo al domingo".

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Además, durante el partido la Real perdió a Mamadou Sarr, que firmó un gran primer tiempo pero se quedó en el banquillo tras el descanso. El técnico del cuadro donostiarra confirmó posteriormente que la sustitución se debió a una pequeña molestia: "Estaba haciendo un partidazo y ha entrado con molestias en el sóleo al vestuario. El médico ha decidido que había que quitarlo", explicó.

Matarazzo también está pendiente de cara a la próxima jornada liguera, ante el Rayo Vallecano, de la evolución de Mikel Oyarzabal, que sufrió un golpe en la espalda justo en la última jugada del encuentro: "Tiene dolor en la espalda, veremos cómo evoluciona mañana".

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Matarazzo manda un aviso a Take Kubo

Además, el técnico también dejó un pequeño palo a Take Kubo durante su comparecencia después de que el nipón no jugara ni un solo minuto ante el Olympique de Lyon: "Ha tenido sus partidos, tenemos muchos jugadores en forma y todos queremos ganar. A veces ves perfiles más adecuados y el rendimiento cuenta, claro".

"Lo más importante es lo que das al equipo al entrar al campo. Take es muy talentoso, los minutos que tiene los debe usar para lograr más minutos. Tendrá oportunidades, quizá el domingo. Take en esa línea de cinco no es el mejor perfil. No hice cinco cambios porque no cambio jugadores defensivos generalmente cuando las cosas van bien atrás", agregó el técnico.