Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Olympique de Lyon hoy en Europa League y baja de última hora

Cuatro novedades respecto al derbi en el once de la Real

Luis de la Fuente decide por una lista de España con varias bajas: novedades y sorpresas

Compartir







Alineaciones confirmadas en Anoeta. La Real Sociedad recibe al Olympique de Lyon en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Europa League con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva tras la goleada en Lillestrom y empezar a mirar a la zona alta de la tabla. En frente se encontrará a un cuadro francés que le saca 2 puntos en la clasificación, por lo que el triunfo se antoja clave de cara a la posibilidad de aspirar al top 8.

Once de la Real Sociedad: bajas y novedades

Pellegrino Matarazzo no puede contar este jueves con Álvaro Odriozola, Beitia y Zakharyan, que siguen lesionados. Además, Carlos Soler se ha caído a última hora de la lista "por estar enfermero", según ha publicado el propio club, por lo que el técnico se ha visto obligado a citar a Lebarbier.

PUEDE INTERESARTE Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados y un doble homenaje a Jesús de Miguel

En cuanto al once en sí, como era de esperar hay varias novedades respecto al derbi de San Mamés. Matarazzo da descanso a Jon Martín y Luka Sucic, además del mencionado Soler, y vuelve a apostar por Unai Marrero bajo palos en detrimento de Remiro.

Así pues, el once de la Real Sociedad está formado por Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez; Guedes, Gorrotxategi, Yangel Herrera, Barrenetxea; Oyarzabal y Óskarsson.

En el banquillo del cuadro donostiarra estarán Remiro, Aihen, Jon Martín, Turrientes, Ochieng, Take Kubo, Pablo Marín, Pacheco, Héctor Fort, Luka Sucic, Lebarbier y Marchal.

Once del Olympique Lyon: bajas y novedades

El Olympique de Lyon sale de inicio con Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner Vinicius; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Boudache, Nakamura y Merah.

En el banquillo del equipo francés estarán Bengui, Descamps, Tagliafico, Mata, Duranville, Rodríguez, Hamdani, Goncalves, Kamara y Nartey.