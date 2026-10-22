Clasificación de Europa League actualizada, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4

Primeros triunfos del Celta y la Real Sociedad

Así va la clasificación de la Champions

Compartir







Noche grande para el fútbol español en la UEFA Europa League. El RC Celta de Vigo y la Real Sociedad han conseguido dos victorias ante el Celtic (1-2) y ante el Lillestrom (0-6), respectivamente, que les revitalizan en la segunda competición europea, en la que los dos clubes logran por fin sus primeros triunfos de este nuevo ejercicio europeo.

Resultados de la jornada 3 de la Champions League

El Celta ha logrado una remontada para el recuerdo en un estadio mítico con Celtic Park. Pese a que el Celtic se adelantó nada más arrancar la segunda parte, Javi Rodríguez se convirtió en el héroe del cuadro gallego anotando un doblete, el primero en plancha con la cabeza y el segundo con un gran derechazo. Más al norte, en tierras noruegas, la Real Sociedad se dio un paseo ante el Lillestrom, donde logró un contundente 0-6 que le servirá para subir puestos no sólo por puntuación, sino también por diferencia de goles.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Celta de Vigo en Glasgow, Javi Rodríguez MVP y dos suspensos

Partidos de las 18:45 horas:

Lech Poznan 1-1 Sunderland.

OFI 0-2 Leverkusen.

Ferencvaros 4-1 Torreense.

Sturm Graz 1-0 Olympique Marsella.

Dinamo Zagreb 2-4 NEC.

Union SG 4-0 Beer Sheva.

Ararat 0-4 AZ Alkmaar.

Juventus 2-2 Rennes.

Partidos de las 21:00 horas:

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofía.

Olympiacos 1-0 Sparta Praga.

Bournemouth 3-0 Milan.

Celje 2-2 Salzburgo.

Besiktas 2-2 Crystal Palace.

Lillestrom 0-6 Real Sociedad.

Celtic 1-2 Celta.

Omonia 1-4 Benfica.

Jagiellonia 0-3 Anderlecht.

Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Lillestrom con cuatro sobresalientes

Clasificación de Europa League actualizada

En clave española, tanto el Celta como la Real empiezan a coger vuelo. El cuadro donostiarra suma 4 puntos y se sitúa en 14ª posición, por lo que mantiene vivas sus opciones de alcanzar el top 8. Por su parte, los celestes suman sus 3 primeros puntos de la temporada europea y ocupan la posición 25ª, ahora mismo fuera del playoff.

Sólo cinco equipos llevan un pleno de triunfos tras las tres primeras jornadas: Benfica, Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros y Olympiacos.

Partidos de la jornada 4 de Europa League

La cuarta jornada de la segunda competición europea se disputará el próximo jueves 5 de noviembre, dentro de dos semanas. En clave española, la Real Sociedad recibirá en casa al Olympique de Lyon en el turno de tarde, mientras que el Celta recibirá al Union SG por la noche.

Partidos de las 18:45 horas:

Rennes - Olympiacos.

Lillestrom - Viktoria Plzen.

Milan - Ferencvaros.

Crystal Palace - Hoffenheim.

Sparta Praga - Bournemouth.

NEC - Omonia.

Anderlecht - Salzburgo.

Real Sociedad - Olympique de Lyon.

Levski Sofía - Jagiellonia.

Partidos de las 21:00 horas: