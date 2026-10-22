Uno por uno y notas del Celta de Vigo en Glasgow, Javi Rodríguez MVP y dos suspensos

Doblete de Javi Rodríguez para asaltar Celtic Park

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El RC Celta de Vigo ha logrado ante el Celtic de Glasgow (1-2) su primera victoria del curso en la Europa League. Y de qué manera. Los de Claudio Giráldez remontaron el marcador en la segunda mitad gracias a dos golazos de Javi Rodríguez, el primer con la cabeza y el segundo con un gran derechazo desde la frontal.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Celta en su visita al Celtic.

Radu (5): poco que hacer en el gol del Celtic, una buena parada posterior en el palo corto y otra sencilla en el tramo final. Noche de poco trabajo en líneas generales.

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Javi Rueda (5): luces y sombras. Sumó en ataque con sus incorporaciones por la derecha, pero le faltó finura en los metros finales y se jugó un penalti en la primera mitad. Sustituido en el 85'.

Javi Rodríguez (10): MVP. Uno de esos partidos que recordará siempre. Espectacular su remate de cabeza para poner el empate; espectacular su derechazo desde la frontal para poner el 1-2. Y eso que es central.

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Sebastián Cáceres (4): el 1-0 del Celtic lleva su nombre. Primero porque perdió la pelota en la salida desde atrás; luego, porque despejó mal y al medio para que Baur fusilara.

Marcos Alonso (4): superado con suma facilidad por Hassan en la acción del 1-0. El egipcio volvió a romperle poco después, dejando ver sus costuras cuando le toca correr.

Carreira (6): muchas llegadas por la izquierda, pero muy impreciso a la hora de armar los centros. Acabó defendiendo por la banda derecha.

Hugo Burcio (6): algunos errores a corregir, sobre todos en campo propio, pero sensaciones positivas del canterano. Sólo falló dos pases de 48 antes de ser sustituido en el 63'.

Aleix Febas (6): correcto. Sin alardes, marcando los tiempo desde la medular. Alguna buena ruptura en vertical y una ocasión que finalizó con la puntera. Sólo falló tres pases en todo el partido.

Hugo Álvarez (6): de los pocos que quería intentar algo distinto en los primeros compases del partido, aunque luego se mostró algo plano a la hora de marcar diferencias. Su golpeo para asistir a Javi en la jugada del empate fue fantástico. Sustituido en el 85'.

Iago Aspas (5): se quedó a medias. No hizo mal partido, apareciendo en línea de tres cuartos y distribuyendo rápido la pelota, pero no consiguió ser determinante. Sustituido en el 63', como era de prever.

Ferran Jutglà (5): noche de mucho trabajo y pocas oportunidades del delantero, asociándose de espaldas y buscando huecos en una defensa muy retrasada. Dos disparos en la primera mitad, participó en la acción del segundo gol dejando pasar el balón en el primer palo. Sustituido en el 77'.

Sustituciones del Celta de Vigo ante el Celtic

Swedberg (7): su entrada al campo fue determinante, aportando verticalidad y algo de desborde cuando caía a banda. Generó la jugada del segundo gol con una buena jugada desde la izquierda y rozó el tercero con un disparo desde fuera del área.

Ilaix Moriba (5): media hora en el campo con pocas intervenciones. Eso sí, no falló ni un pase.

Pablo Durán (SC): entró en el 77' por Jutglà y apenas tocó nueve veces la pelota.

Antañón (SC): ingresó al campo en el 85' por Hugo Álvarez y tuvo el tercero con un disparo con la diestra desde la frontal.

Javi Galán (SC): también entró en el 85' para defender el costado zurdo.